Erü'de "Evlilik Okulu Seminerleri Iv" Başladı

Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) ve Talas Belediyesi tarafından düzenlenen "Evlilik Okulu Seminerleri IV" başladı.

Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) ve Talas Belediyesi tarafından düzenlenen "Evlilik Okulu Seminerleri IV" başladı. İki gün devam edecek seminerin ilk konuşmacısı ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, "Evlilikte Mutluluk" konusunu anlattı.



Sabancı Kültür Sitesi'ndeki etkinlikte ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, evlilikte mutlu olmanın yollarını anlattı.



Öğr. Gör. Atak, "Mutluluk, bütün özlemlere, bütün isteklere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu. Bahtiyarlık, saadet, olgunluk gibi kelimeler mutluluk anlamında kullanılmaktadır. Farabi'ye göre ise mutluluk; Her insanın arzuladığı bir amaçtır. Tercih edilen iyi şeylerde kemale ermektir" dedi.



2 gün sürecek seminerin sonunda katılımcılara sertifika verilecek. - KAYSERİ

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