Son Dakika Haberleri: Erü'de "Filistin Tanıtım Günü Etkinliği" Düzenlendi

Erü'de "Filistin Tanıtım Günü Etkinliği" Düzenlendi

27 dakika önce

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü, Filistinli Öğrenciler Derneği ve Medeniyetin Burçları Derneği tarafından "Filistin Tanıtım Günü " etkinliği düzenlendi.

Erü'de
Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü, Filistinli Öğrenciler Derneği ve Medeniyetin Burçları Derneği tarafından "Filistin Tanıtım Günü " etkinliği düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kayseri Filistinli Öğrenciler Derneği Başkanı Abdullah Dawoodu dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in, Mescid-i Aksa ile ilgili konuşmasının ardından kürsüye gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Türkiye ile Filistin halkının yüzyıllar öncesine giden, ortak bir tarihe ve yakın sosyal ilişkiye sahip olduğunu belirtti.

Prof. Dr. İlkay, "Üniversitemizde toplam 64 Filistinli öğrenciye eğitim verilmektedir. Bu öğrencilerin 11'i kadın, 53'ü erkektir. Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak üniversitemizde, tıp ve mühendislik eğitimi almaktadır. Bizler özellikle lisansüstü ve doktora programında Filistinli öğrenci sayımızın artmasını arzu etmekteyiz. Bilindiği gibi Erciyes Üniversitesi Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesi içeresinde yer almayı başarmış Anadolu'dan tek üniversitedir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Filistin tanıtım videosu gösterimi sunuldu ve öğrenciler geleneksel dans gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlik plaket takdiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:22 Kaynak: İHA

Rektör, Şahin Güven, Filistin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarpışma'ya Bomba Transfer! Usta Oyuncu Ali Sürmeli Cansız Karakteriyle Diziye Dahil Oldu Fenerbahçe'de Valbuena'nın Performansı, Ersun Yanal Geldikten Sonra Zirve Yaptı

Doğu Anadolu Buz Kesti! Ardahan'da Termometreler Eksi 20'yi Gösterdi Bahçelievler'de Hırsızlık Dehşetiyle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 15:49:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erü'de "Filistin Tanıtım Günü Etkinliği" Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]