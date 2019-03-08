Erü'de "Gündelikçi İşçi Kadınlar Sempozyumu" Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM) ile Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi tarafından "Gündelikçi İşçi Kadınlar Sempozyumu" düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM) ile Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi tarafından "Gündelikçi İşçi Kadınlar Sempozyumu" düzenlendi.



İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Meda Kondolot, KAÇAUM Müdürü Prof. Dr. Asuman Gölgeli, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.



Sempozyumun açılış konuşmalarında Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi Başkanı Prof. Dr. Gülmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihçesi hakkında bilgi verdi.



KAÇAUM Müdürü Prof. Dr. Gölgeli ise gün boyu süren sunumlarda zor şartlar altında çalışan ve hiçbir güvencesi olmayan kadınların yaşamlarının ele alınacağını söyledi.



Rektör Yardımcısı İlkay da kadınları gündelikçi iş hayatına yitenlerin başında yoksulluğun geldiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Özellikle göç alan kentlerde formel iş gücü piyasasında sürekli bir iş bulamayıp, gündelik veya geçici olarak ücretli hizmet sektöründe çalışan gündelikçi işçi kadınları yer almaktadır. Yani bunlar vasıfsız oldukları için çok düşük ücretlere çalışan insanlar. Gündelikçi işçi kadınlar, düşük eğitim düzeyine sahip oldukları ve herhangi bir mesleki yetkinliğe sahip olmadıkları için vasıfsız işlere yönelmekte. Kadınları gündelikçi iş hayatına yitenlerin başında maalesef yoksulluk gelmektedir. Dar gelirli ailelere mensup kadınlar aile geçimine katkı sağlamak amacıyla çoğunlukla kayıt dışı ve sigortasız gündelik işlerde çalışmaktadırlar. Bu programda genellikle gündelik iş kadınlarının sağlık sorunları, sosyal sorunları, hem de bunların hukuk açısından değerlendirilmesi ele alınacak."



Açılış konuşmalarının ardından sempozyum, "Gündelikçi İşçi Kadınlar ve Akciğer Sağlığı", "TTD'nin Sağlığın Sosyal Bileşenleri ve Toplumsal Cinsiyet Ayrımına Bakışı", "Gündelikçi İşçi Kadınlar ve Hava Yolu Hastalıkları", "Gündelikçi İşçi Kadınlar ve Parankim Hastalıkları", "Enformal Sektördeki Kadın İşçilerin Durumu", "Gündelikçi İşçi Kadınlar ve Dermatitler", "Hukuksal Boyutu ile Ev İşçisi Kadınlar" konularında gerçekleştirilen oturum ve konuşmalarla devam etti.

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