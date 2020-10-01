ERÜ'de Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Camii'nin temeli atıldı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsü içerisine yapımını hayırsever Sanık ailesinin üstlendiği 650 kişilik Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

ERÜ Kampüsü inşaat alanında düzenlenen temel atma törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Müftüsü Şahin Güven, ERÜ Genel Sekreteri Murat Yenisu ile hayırsever Sanık ailesi katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu burada yaptığı konuşmada belediyeler olarak hayırseverler ile güzel hayır işleri yapıldığını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, "Yapımı tamamlandığında burada güzel bir eser ortaya çıkacak. Talas Belediyesi'nde yaklaşık 13 caminin yapımına vesile olduk. Şu anda da Melikgazi ilçesinde 6 caminin inşaatına devam edilmekte. Bunların içerisinde mimari olarak en çok hoşumuza giden ve en güzel camilerden biri burası olacak inşallah." dedi.

Rektör Çalış da Sanık ailesine teşekkür ederek, "Bilindiği gibi kampüsümüzde bir camimiz var. Ama tek camii yetmiyordu. İl Müftümüz cami teklifi ile geldiğinde memnuniyetle kabul ettik. Çünkü büyük bir kampüse sahip olduğumuz için başka camilere de ihtiyacımız var. İnşallah cami inşaatımız bittiğinde kampüsümüzdeki öğretim üyelerimiz, personelimiz ve öğrencilerimiz faydalanacaklar." diye konuştu.

İl Müftüsü Güven de yapılacak cami hakkında bilgi verdi.

Hayırsever Sanık ailesi adına konuşan İbrahim Sanık ise cami yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Güven'in duasının ardından Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Camii'nin temeline ilk beton döküldü.

Tören, hayırsever Hacı Bayram Sanık'a plaket takdimin ardından sona erdi.