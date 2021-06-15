ERÜ'de "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliği yapıldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinliğe, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Çalış, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilerin geleceğe hazırlanmalarında kariyer günlerinin önemli etkinliklerden olduğunu belirtti.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovud-19) salgını dolayısıyla mezuniyet töreni düzenlenemediğini anımsatan Çalış, "Bu yıl öğrencilerimize mezuniyet töreni düzenlemek için elimizden geleni yapacağız. Öğrencilerimize anketler yollanacak. Bu anketlerden gelen dönüşler neticesine ve pandemi şartlarına bakarak, en azından açık bir alanda mezuniyet töreni yapılabileceğini düşünüyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu yılki mezunlarımız ile bu sevinci ve gururu hep birlikte yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın bugünkü oturumu, "Kariyer Planlama", "Kariyer Yönetimi" ve "Lisansüstü Eğitim" konuları hakkında yapılan sunumlar ile tamamlandı.

Etkinlik, 16 Haziran çarşamba günü sona erecek.