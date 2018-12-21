Erü'de Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü Kutlandı

Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü, Türk Dünyası Öğrenciler Birliği ve Kazakistanlı Öğrenciler Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kazakistan Ankara
Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Vali Yardımcısı Nail Anlar, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu
, Kayseri
Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan, Kazakistan'dan gelen konuk öğrenciler ve ERÜ'de eğitim gören Türk dünyası öğrencileri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte Türkiye
ve Kazakistan'ın milli marşları okundu.
Daha sonra açılış konuşmalarında Erciyes Üniversitesi Kazakistanlı Öğrenciler Ttemsilcisi Sayat Alibekov, etkinlik programı hakkında bilgiler verdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sayın Hikmet Demirci de konuşmasında Kazakistan'ın bağımsızlığını ve Nursultan Nazarbayev
'i anlattı.
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise, Kazakistan için aralık ayının çok önemli olduğuna dikkat çekti.
Büyükelçi Saparbekuly, "Bundan tam yüz yıl önce Kazakistan'ın bağımsızlığının ilk taşlarının konulması aralık aylarının başlarında gerçekleşmiştir. Yine aynı şekilde 17-18 Aralık
olaylarında onlarca Kazak gencinin şehit olması, yine bağımsızlığın simgesidir. ve nitekim 1991 yılı 16 Aralık'ta Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ilan edilmesi, bu bağımsızlığa giden uzun serüvenin bir neticesi ve bir zirvesi olmuştur. Biz bunu kimlere borçluyuz. Bu yolda kendi canını, zamanını, ailesini, çoluk çocuğunu feda eden şehitlerimize borçluyuz. O şehitlerimize sadece böyle önemli günlerde değil, bağımsızlığımızı hissettiğimiz her anda Kur'an-ı Kerim okumak bizim borcumuzdur." diye konuştu.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu da, ülkeler ve sınırlar farklı olsa da Türkiye ile Kazakistan aynı millete, aynı kültüre mensup ülkeler olduğunu ve Türkiye ile Kazakistan'ın kökleri bir, acılarının da sevinçlerinin de ortak olduğunu söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından Borlu, Saparbekuly'a ve programa katkı sağlayanlara plaket takdim etti.
Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly da, Vali Yardımcısı Nail Anlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu ile Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan'a Kazakistan'ın milli elbisesi olan şapan giydirdi.
Etkinlik, Kazakistan'ın tanıtım filminin izlenmesi ve öğrenciler tarafından Kazakistan şarkı ve şiirlerinin seslendirilmesinin ardından sona erdi.