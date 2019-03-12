Erü'de "Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy" Konferansı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü nedeniyle "Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü nedeniyle "Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans düzenlendi.



ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Dekan İnci, konuşmacı ve katılımcılara teşekkür etti.



Rektör Yardımcısı İlkay da konuşmasında, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nın her kelimesini vatan, bayrak, ezan, millet, hürriyet ve ecdat ile en güçlü şekilde, en derinden ve gönülden anlamlandırarak, milli heyecanı en üst seviyeye taşıdığını söyledi.



Konferansın konuşmacısı Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Çağlar Sinmez ise, konferansında Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattı.

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