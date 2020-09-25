ERÜ'de 'Öğrenciler için Sağlıklı Dijital Yaşam Projesi' Kapsamında Rehber Öğretmenlere Yönelik... - Son Dakika

ERÜ'de 'Öğrenciler için Sağlıklı Dijital Yaşam Projesi' Kapsamında Rehber Öğretmenlere Yönelik...

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) koordinatörlüğünde proje ortaklığını Almanya Köln Üniversitesi, İspanya Barcelona Üniversitesi ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı 'Öğrenciler için Sağlıklı Dijital Yaşam Projesi' kapsamında, 'Sağlıklı Dijital Yaşam Yönetiminde Temel Stratejiler' konusunda...

ERÜ'de 'Öğrenciler için Sağlıklı Dijital Yaşam Projesi' Kapsamında Rehber Öğretmenlere Yönelik..., System.String[]

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) koordinatörlüğünde proje ortaklığını Almanya Köln Üniversitesi, İspanya Barcelona Üniversitesi ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı 'Öğrenciler için Sağlıklı Dijital Yaşam Projesi' kapsamında, 'Sağlıklı Dijital Yaşam Yönetiminde Temel Stratejiler' konusunda rehber öğretmenlere yönelik etkinlik programı düzenlendi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın ile akademisyenler ve rehber öğretmenler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, projenin, araştırma bulgularıyla eğitim faaliyetlerinin yanında bilimsel literatüre de önemli katkılar sunacağını söyledi.

Rektör Çalış, "Öğrenciler için Sağlıklı Dijital Yaşam' projesi, Erasmus + programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir projedir. Covid-19 Salgını sürecinde dijital yaşam önemli bir hal almış durumda. Tabi ki dijital yaşamın getirdiği fırsatlar var. Sıkıntılar ve risklerde var. Bu proje ile sıkıntı ve riskleri minimize etmek ve fırsatları iyi kullanabilmek hedefleniyor. Proje, rehber, kısa film, poster, veri tabanı gibi görsel-işitsel, elektronik ve basılı eğitim araçlarıyla ve rehber öğretmenler aracılığıyla ortaokul öğrencilerine yönelik bir proje. Öğrencilere; eğlence, öğrenme ve keşif için zengin olanaklar sunan internet ve mobil iletişim teknolojilerinin endişe kaynağı olabileceği hususlar ve bu sorunları olumlu yönde aşma konusunda bilinçlendirmeyi amaçlanmaktadır. Proje, araştırma bulgularıyla, eğitim faaliyetleri yanında bilimsel literatüre de önemli katkı sağlayacak çıktılar da ortaya çıkaracak" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de konuşmasında projeye katkılarından dolayı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve akademisyenlere teşekkür ederek, bakanlık çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından eğitim sunumları ile devam etti. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ERÜ'de 'Öğrenciler için Sağlıklı Dijital Yaşam Projesi' Kapsamında Rehber Öğretmenlere Yönelik... - Son Dakika

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