Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından "Yeniden Asya" konulu panel düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rusya üniversiteleri ile sürdürülen işbirliği hakkında bilgi verdi.

Asya kıtasının dünyanın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi merkezi haline geldiğine değinen Çalış, şunları aktardı:

"Uluslararası toplum, Asya'da daha fazla yer almak için bir rekabet halinde. Halbuki dünyanın bu en dinamik bölgesinde bizim köklerimiz çok daha derindir. Avrupa'da Avrupalı olmak gibi Asya'da Asyalı olmak da bizim için değerlidir. Bizi biz yapan, özel yapan hasletlerden biri de işte bu iki sacayağı üzerinde yükselmemizdir. Biz Erciyes Üniversitesi olarak Rusya Federasyonu'ndan üniversitelerle bu iş birliğini, eğitim ve Ar-Ge alanlarında geliştirmeye çalışıyoruz. Son bir yıl içerisinde Rusya Federasyonu'na iki kez ziyarette bulunduk."

Stratejik Düşünce Kuruluşu Başkanı Ali Hashalıcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen panele, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Vladimir Bölge Başkanı ve RANEPA Vladimir Şube Direktörü Vyacheslav Yurievich Kartukhın, ASİAPOL Kurucusu, Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Vladimir Bölgesi Resmi Temsilcisi Talat Enveroviç Çetin, Hak-İş Onursal Başkanı ve eski TBMM İdare Amiri Salim Uslu katıldı.

Etkinlik, Rektör Çalış'ın panelistlere plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.