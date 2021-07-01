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ERÜ'de yerli Covid aşısından sonra kanser ilacında da faz çalışmaları başlayacak - Son Dakika

ERÜ'de yerli Covid aşısından sonra kanser ilacında da faz çalışmaları başlayacak

01.07.2021 20:23

ERÜ'de yerli Covid aşısından sonra kanser ilacında da faz çalışmaları başlayacak ERFARMA Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan: "Sülükten elde edilen ürün liyofilize toz haline getirildi.

ERÜ'de yerli Covid aşısından sonra kanser ilacında da faz çalışmaları başlayacak

ERFARMA Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan: "Sülükten elde edilen ürün liyofilize toz haline getirildi. Aldığımız ilk sonuçlar oldukça etkili"

"Tamamen yerli hammadde kaynaklı bir sistemle yola çıktığımız bir ürün"

KAYSERİ - TÜRKOVAC ismini alan yerli covid-19 aşısının geliştirildiği Erciyes Üniversitesi'nde sülük enzimlerinden geliştirilen kanser ilacında da faz çalışmaları başlayacak. Erciyes Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan; hammadde olarak tamamen yerli kaynaklardan geliştirilen ilacın preklinik deneylerde oldukça etkili olduğunu, deney hayvanları üzerindeki çalışmaların devam ettiğini, ilaç merkezi bünyesindeki GMP alanının tamamlanması ile faz çalışmalarına başlanabileceğini belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında dünyada sayılı ülkelerin ürettiği covid-19 aşısını üreten Erciyes Üniversitesi'nde yerli ilaç çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. ERFARMA'da yapılan çalışmalarda sülük enziminden kanser ilacı üretilirken elde edilen ürünün preklinik çalışmalarında ümit vaad edici sonuçlar aldıklarını, insanlar üzerindeki etkisinin araştırılacağı faz çalışmalarına da başlamayı planladıkları öğrenildi. ERFARMA Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan; kanser ve covid başta olmak üzere birçok çalışmaların devam ettiğini aktararak; "ERFARMA iki yıldır aktive olan İlaç Uygulama ve Araştırma merkezimiz. Burada ilaç uygulamaları kısmında bireye özgü tedavi, kişiselleştirilmiş tıp alanında çalışmalarımız var. İlaç Ar-Ge kısmında da özellikle beşeri ilaçların geliştirilmesi, kanserde etkili hedefli ilaç adaylarının ve ilaç taşıyıcı sistemlerinin geliştirilmesi gibi birçok çalışmamız var. Beşeri ilaç adaylarının yanı sıra kozmetik ürün, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi cihazlarla ilgili birçok çalışmamız var. Ayrıca kanser araştırmalarımızın yanı sıra covid ile ilgili çalışmalarımız var" dedi.

"Sülükten elde edilen ürün liyofilize toz haline getirildi"

Sülük enzimiyle elde edilen ürünü liyofilize toz haline getirdiklerini ve insanlar üzerinde etkilerinin araştırılacağı faz çalışmalarına başlanacağını ifade eden Prof. Dr. Aycan; "Sülük ile ilgili çalışmaları Amerika-Kanada- Türkiye ortaklığı, üniversite sanayi işbirlikli büyük bir proje kapsamında gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bir yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında preklinik araştırmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Sülükten elde ettiğimiz ürünleri liyofilize toz haline getirdik. Bu ürünlerin içerik analizleri, kalite kontrol testleri tamamlanmış durumda. Kanser hücreleri üzerindeki etkinliği ile ilgili araştırmaları tamamladık, deney hayvanları üzerindeki etkisinin araştırmaları devam ediyor. Çok yakın bir zamanda faz çalışmalarına geçmeyi planlıyoruz. Ümit ediyoruz ki kanserde etkili olduğunu düşündüğümüz moleküllerimizi faz çalışmalarıyla taçlandırabiliriz" ifadelerini kullandı.

"İlk sonuçlar oldukça etkili"

Elde edilen ilk sonuçlarda ürünün kanser tedavisinde oldukça etkili olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Aycan; "Doğal kaynaklı FDA onaylı ve Türkiye'deki sülükler üzerinden gittiğimiz için tamamen yerli hammadde kaynaklı bir sistemle yola çıktığımız bir ürün. Bu anlamda oldukça önem arz ettiğini düşünüyorum. Aldığımız ilk sonuçlar oldukça etkili. Beklediğimiz sonuçları bundan sonraki süreçlerde de gösterirse daha güzel haberlerle karşınıza çıkacağımızı ümit ediyoruz" diye konuştu.

ERÜ'de yerli Covid aşısından sonra kanser ilacında da faz çalışmaları başlayacak
ERÜ'de yerli Covid aşısından sonra kanser ilacında da faz çalışmaları başlayacak
ERÜ'de yerli Covid aşısından sonra kanser ilacında da faz çalışmaları başlayacak
ERÜ'de yerli Covid aşısından sonra kanser ilacında da faz çalışmaları başlayacak

Koronavirüs, Erciyes, Kanser, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık ERÜ'de yerli Covid aşısından sonra kanser ilacında da faz çalışmaları başlayacak - Son Dakika


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