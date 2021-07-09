ERÜ iki iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iki yeni iş birliği protokolü daha imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk protokol ERÜ ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı arasında gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, imzalanan protokolün önemli olduğunu belirterek, "Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile hakim ve savcılarımızın üniversitemizde yüksek lisans yapabilmelerini sağlamak amacıyla bugün önemli bir protokolü imzalamaktayız. İmzaladığımız bu protokol, özellikle hakim ve savcılarımızın akademik yöndeki başarılarını daha artırmaları için bir fırsat olacak. Protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da hakim, hakim adayları ve savcıların mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok önemli olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın imza attı.

ERÜ, diğer iş birliği protokolünü ise Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladı.

Erciyes Üniversitesi olarak şehrin tüm ihtiyaçlarına katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Rektör Çalış, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları protokol ile öğretmen ve okul yöneticilerinin yüksek lisans ve akademik başarıda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ellerinden gelen desteği vermek istediklerini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Çandıroğlu da Erciyes Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.