ERÜ'den bir aşı müjdesi daha - Son Dakika

ERÜ'den bir aşı müjdesi daha

23.11.2020 16:06

- (Özel) ERÜ'den bir aşı müjdesi daha Yerli aşıda birinci fazda yan etki görülmedi ERÜ'de yerli aşı için faz-2 çalışmaları hızlandı Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmasının sürdüğü Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli aşının uygulandığı 44 kişide herhangi bir yan etki görülmedi.

- (Özel) ERÜ'den bir aşı müjdesi daha

Yerli aşıda birinci fazda yan etki görülmedi

ERÜ'de yerli aşı için faz-2 çalışmaları hızlandı

KAYSERİ - Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmasının sürdüğü Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli aşının uygulandığı 44 kişide herhangi bir yan etki görülmedi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Faz-2'ye biran önce başlamak istiyoruz. Bizim faz-2'ye geçmemiz için en önemli konu güvenlikti. Güvenlik konusun da gönüllülerimizde ki güvenilirliğin iyi olması bizi çok sevindirdi" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yerli aşının son durumu hakkında bilgi verdi. Yerli aşının 44 kişiye uygulandığını ve herhangi bir yan etki görülmediğini kaydeden Çalış, "Bildiğiniz gibi Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirdiğimiz aşının poliklinik çalışmaları bitmişti. Klinik çalışmalarına geçmiştik. Faz-1 çalışması devam etmekteydi. Bugün itibariyle 44 tane gönüllümüzün birinci doz aşıları bitmiş oldu. 3 gün sonrada üçüncü doz aşılarına başlayacağız. Bizi sevindiren konu şu ki; bu 44 gönüllümüzde herhangi bir birisinde hiçbir yan etki gelişmedi. Bu faz-1 çalışması için çok önemlidir. Faz-1 çalışmaları güvenlik açısından çok önemlidir. Milli aşı adayımızın güvenlik fazının iyi olması bizi çok sevindirdi. Tabi faz-1 halen devam ediyor. İkinci doz 3 gün sonra yapılacak. Yaklaşık 15 Aralık'ta da biteceğini ümit ediyoruz. Faz-2'ye biran önce başlamak istiyoruz. Bizim faz-2'ye geçmemiz için en önemli konu güvenlikti. Güvenlik konusun da gönüllülerimizde ki güvenilirliğin iyi olması bizi çok sevindirdi. Herhangi bir yan etki görülmedi. Sadece birkaç tanesinde aşı yapılan yerde hafif kızarık ve ağrı oldu ama bu tüm aşılarda vardır. Hatta onlara göre çok daha hafifti. Bunun dışında herhangi bir yan etkinin görülmemesi çok önemliydi bizim için. Etkinliğine de zaman içerisinde bakacağız ama faz-2 çalışmalarında etkinlik daha da belli olacak. Faz-1'in başarılı bir şekilde gideceğine ümit ediyoruz. Faz-1 biter bitmez prosedürlere dikkat ederek hızlı bir şekilde Sağlık Bakanlığı'mızdan alacağımız izinle faz-2'yi de öne almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Aşının geliştirildiği ERÜ İyi Klinik Uygulama Araştırma Merkezi'nin kendini ispatlayan bir merkez olduğunu dile getiren Çalış, "Bizim İyi Klinik Uygulama Araştırma Merkezimiz yıllardır kendini ispatlamış bir merkezdir. Bizim aşı adayımız kendi üniversite bünyesindeki başka bir merkezde bu faz çalışmaları yapılıyor. Dünya çağında denetlenen Türkiye'deki tek merkezdir. Bu yüzden gerçekten dünya standartlarında prosedüre uygun bir iş yapan merkezimiz var. Bizim orada bir gönüllü havuzumuz var. Bu havuzdan da faz-1 çalışmasına gönüllülerimizi aldık. Orada faz-2 çalışmamız içinde gönüllülerimiz olacak ama bu arada gönüllü olmak isteyen hemşerilerimiz oluyor. Biz onlara şunu söyleyebiliriz. İyi Klinik Uygulama Araştırma Merkezimize başvururlarsa o gönüllü havuzumuza girip bu kapsamda hem aşı olmuş olurlar hem de faz-2 çalışmamızda bize yardımcı olmuş olurlar. Bu konuda özellikle gönüllü olmak isteyenler olursa merkezimize bekliyoruz. Gönüllülerin faz çalışmalarında daha önce hastalığa yakalanmamış olması gerekiyor. Bu hastalar üzerinde de çeşitli çalışmalar yapılıyor. Kronik bir hastalığı var mı, yok mu onlara bakılıyor. Özellikle alerjik yapısı var mı yok mu onlara bakılıyor. Sonuçta da bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirmeden sonra gönüllü olmaya uygun olan bu havuza alınıyor. Sonrada bu aşıyı yaptırmak için gönüllü olmak isteyenler seçiliyor. Bu şekilde uygulama yapılıyor" şeklinde konuştu.

ERÜ'den bir aşı müjdesi daha
ERÜ'den bir aşı müjdesi daha
ERÜ'den bir aşı müjdesi daha
ERÜ'den bir aşı müjdesi daha

Erciyes Üniversitesi, İhlas Haber Ajansı, Mustafa Çalış, araştırma, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık ERÜ'den bir aşı müjdesi daha - Son Dakika


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