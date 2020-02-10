ERÜ Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana'ya İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi ve Newton Fonu'ndan Ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERÜ Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana'ya İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi ve Newton Fonu'ndan Ödül - Son Dakika

ERÜ Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana'ya İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi ve Newton Fonu'ndan Ödül

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana, TÜBİTAK tarafından 5 bin 600 proje arasından seçilen "Topraktan Rizobakterilerin İzole Edilmesi ve Şeker Pancarı Üretiminde Kullanılması" Projesi ile İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi ve Newton...

ERÜ Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana'ya İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi ve Newton Fonu'ndan Ödül, System.String[]

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana, TÜBİTAK tarafından 5 bin 600 proje arasından seçilen "Topraktan Rizobakterilerin İzole Edilmesi ve Şeker Pancarı Üretiminde Kullanılması" Projesi ile İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi ve Newton Fonu tarafından ödül ve bursa layık görüldü.


Londra'da düzenlenen törenle ödülünü alan Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana, yürütücülüğünü yaptığı proje hakkında bilgiler verdi. Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana, "Biz TÜBİTAK 1512 Teknopark girişim projesini yürütüyoruz. Bu proje 2018 yılında TÜBİTAK'a başvuru ile başladı. Şeker pancarı köklerinden bakteri izole ediyoruz. Bu bakterileri biyoteknolojik yöntemlerle izole ettikten sonra adlandırmalarını yapıyoruz. Burada amacımız, izole ettiğimiz bu bakterileri, tarımda kimyasal gübrelerin yerine sıfır atık gübre olarak kullanmak, böylece çevreyi kirleten kimyasallardan kurtulmak. Ayrıca her yıl ithalat yoluyla ülkemizin kimyasal gübre hammadde alımının önüne geçerek bu bakterileri tarımda kullanma yoluna gidiyoruz. Şuanda Ar-Ge aşamalarına devam ediyoruz. Ürünümüz, piyasadaki ürünlerden çok farklı. İlk defa Türkiye'ye girecek. Muadillerine göre 100 kat da etkili. Çok küçük ve10 ml büyüklüğünde. Bu çapta henüz bir ürün geliştirilmiş değil. Tabi ki bu bakteriler topraklarımıza ait. Yetenekleri son derece üstün. ve adaptasyon yetenekleri de son derece güçlü" dedi.


Düzenlenen törenin ardından Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın daveti üzerine, Türk girişimcilere ve yatırımcılara proje hakkında bir sunum gerçekleştirdiğini de belirten Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana, sözlerini şöyle sürdürdü:


"TÜBİTAK 146 projeyi 24 projeye indirmek suretiyle İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi'ne başvurumuzu ön gördü. Biz de proje yönetici olarak, İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi'ne sunduk. 15 proje içerisinden seçilerek 18 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Londra'ya davet edildim. Ziyaretimiz sırasında Londra Büyükelçisi Sayın Ümit Yalçın bir resepsiyon verdi. ve bizi büyükelçiliğe davet etti. Burada gerek Türkiye'den gelen, gerekse de Londra'da bulunan girişimci ve yatırımcılara projemizi sunma imkanı bulduk. Böylece proje TÜBİTAK destekle başlamakla beraber, İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi'nin kayıtlarına girmiş durumda. Akademi tarafından 1 yıl süreyle projemize ve şirketimize bir İngiliz danışmanlık şirketi atayarak ürünümüzü uluslararası yatırımcılarla buluştıracak. Bundan sonra da sürekli olarak İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi'nin veri tabanında olacak. Bu adımla, bu projenin ticarileşmesi için uluslararası yatırımcılarla buluşmasının önü açılmış olacak."


ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise yaptığı açıklamasında Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana'yı tebrik etti. Rektör Çalış, "Araştırma odaklı bir üniversite olarak gerçekleştirilen her türlü projeye destek vermekteyiz. Milli ekonomiye katkı sağlayacak olan bu projenin hazırlanmasında Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana başta olmak üzere tüm araştırmacı ekibimizi tebrik ediyor ve akademisyenlerimize destek olmaya devam edeceğimizin bir kez daha altını çiziyorum " diye konuştu. - KAYSERİ

Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
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