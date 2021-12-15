ERÜ, dünya üniversiteleri arasında ilk 100'de yer aldı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) "UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi"nde dünya üniversiteleri arasında 99. sırada yer aldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2021 yılı sonuçları açıklandı.

ERÜ, 956 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 99. sırada, Türkiye'deki üniversiteler arasında sıralamaya giren 71 üniversite içinde 3. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer aldı.

2021 yılı toplam puanını 7175'den 7775'e yükselten ERÜ, yapı ve alt yapı kategorisinde puanını 1100'den 1225'e, enerji ve iklim değişikliği kategorisinde 1250'den 1400'e, atık kategorisinde 1200'den 1350'ye, ulaşım kategorisinde1375'ten 1425'e, eğitim ve araştırma kategorisinde ise 1425'ten 1575'e yükseltti.