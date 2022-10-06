ERÜ Eczacılık Fakültesine ECZAKDER'den ikinci kez akredite belgesi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

ERÜ Eczacılık Fakültesine ECZAKDER'den ikinci kez akredite belgesi verildi

06.10.2022 15:46
ERÜ Eczacılık Fakültesine ECZAKDER'den ikinci kez akredite belgesi verildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından yeniden akredite edildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından yeniden akredite edildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde akreditasyon belgesi takdim töreni düzenlendi.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, ECZAKDER Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mesut Sancar ve Prof. Dr. Şule Apikoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Dekan Aycan, akreditasyon süreci hakkında bilgi verdi.

Rektör Yardımcısı Özkan ise araştırma üniversiteleri açısından akreditasyon programlarının olmazsa olmazlar arasında yer aldığını belirtti.

Türk Eczacılar Birliği 12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın da ERÜ Eczacılık Fakültesini tebrik etti.

ECZAKDER Yönetim Kurulu Üyesi Sancar ise akreditasyon uygulamalarının sadece ticari mal ve hizmetler için değil, bir yükseköğretim kurumunda verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesine ve o kurumun kamuoyu tarafından tanınmasına olanak sağladığını belirtti.

Konuşmalarının ardından Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mesut Sancar ve Prof. Dr. Şule Apikoğlu tarafından akreditasyon belgesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özkan ile Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aycan'a takdim edildi.

YORUMLAR
500
REKTÖR ÖZKAN, HAVVA ERDEM'İ VE BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ REKTÖR ÖZKAN, HAVVA ERDEM'İ VE BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ Erciyes Master Planı 12 yılda ülke ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağladı Erciyes Master Planı 12 yılda ülke ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağladı
Kaynak: AA

Oktay Özkan, Erciyes, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERÜ Eczacılık Fakültesine ECZAKDER'den ikinci kez akredite belgesi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözü yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
20:46 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı konuk ediyor! İşte ilk 11'ler
20:32 Prag'da tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile buluştu
20:17 Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile şaşkınlık yarattı
20:17 Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti
20:00 Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'dan, Türkiye hakkında bir skandal sözler: Sabah tehdit edip akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 21:58:45. #1.13#
SON DAKİKA: ERÜ Eczacılık Fakültesine ECZAKDER'den ikinci kez akredite belgesi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement