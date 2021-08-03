ERÜ Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'nde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında mezun olan 960 öğrenci, diplomalarını aldı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Marianne Molu Amfi'de gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Tok, mezun öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Çalış ise 43 yıllık mazisi ile Erciyes Üniversitesinin köklü bir üniversite olduğunu vurguladı.

ERÜ Edebiyat Fakültesi'nin Türkiye'nin güzide fakültelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Çalış, şunları kaydetti:

"Edebiyat Fakültemiz, kuruluşundan bu yana özellikle sosyal bilimler alanında disiplinlerarası çalışmaların artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Sevgili mezunlarımız, alanınızda uzman, gerekli bilgi ve deneyime sahip bireyler olarak vatanınıza ve milletinize hizmet edeceğinizden, ülkeniz için var gücünüz ile çalışacağınızdan bizler eminiz ve hiçbir şüphemiz yok. Yaşamınız boyunca var gücünüzle çalışmaya devam ediniz. Sürekli değişen, yenilenen bilgi ve teknoloji çağında sizler de kendinizi yenileyin ve her zaman yeni çağa ayak uydurun."

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.