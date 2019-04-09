Son Dakika Haberleri: Erü "El Hijyeninde" Avrupa Birincisi

Erü "El Hijyeninde" Avrupa Birincisi

1 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, Almanya, İsviçre, İngiltere ve İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından verilen "El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Erü
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, Almanya, İsviçre, İngiltere ve İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından verilen "El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney, Avrupa El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü'nün maddiyata dayalı olmayan, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde çok önemli bir yere sahip prestij ödülü olduğunu söyledi.

Yarışmanın Dünya Sağlık Örgütü tarafından el hijyeni faaliyetinde bulunan ve hastane enfeksiyon oranlarını düşüren hastaneler arasında iki yılda bir yapıldığını belirten Güney, yarışmaya Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Afrika bölgelerinden katılım olduğunu aktardı.

Güney, yarışmaya katılmak için en az 3 yıl el hijyeni verisi bulunması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"DSÖ yarışma sayfasında, 2019 yılı için Türkiye'nin hangi bölgeden katılacağı kaydı yer almıyordu. Görüşmeler sonrası bölge Avrupa olarak belirlendi. Mükemmeliyet yarışmasında ERÜ Hastanelerinin son 10 yıllık enfeksiyon kontrol çalışmaları dikkate alındı. Yapılan çalışmalarda el hijyeni uyum oranlarında ve alkol bazlı el dezenfektanı kullanımında artış gözlenirken, hastane enfeksiyonlarında ise azalma tespit edildi. 4-5 Mart'ta hastanemize gelen DSÖ yetkilileri, gözlemlerde bulundu. Almanya, İsviçre, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa Hastaneleri içinde El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü'nü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri almaya hak kazandı. Ödül, 10-13 Eylül'de Cenevre'de yapılacak törenle takdim edilecek."

Başhekim Prof. Dr. Güney, ödülün alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç ise ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinin sadece kente değil, tüm bölgeye hizmet verdiğine dikkati çekti.

"Yıllık yaklaşık bir milyonun üzerinde poliklinik başvurusu, binin üzerinde yatak kapasitesi, 240 bin yatış sayısı ve yıllık 57 bin ameliyat sayısı ile bölgenin önemli sağlık kurumlarından birisiyiz." diyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Ayrıca kanser hastalarının takip edildiği, kemik iliği naklinin yapıldığı büyük bir onkoloji hastanesi ile hizmet veriyoruz. Tabii ki ağır yoğun bakım hastalarının takibi, uygulanan girişimler, büyük cerrahi girişimler, kanser hastalarına yapılan uygulamalar enfeksiyon gelişim riskini artırmaktadır. 2004 yılında başlattığımız çok yönlü el hijyeni programı ve hastane enfeksiyonları önleme paketi uygulamaları ile hastane enfeksiyonlarımız yüzde 50 oranında azalmıştır. Bugün için dünyanın gelişmiş ülkelerindeki hastane enfeksiyon oranlarına yakın oranları görmekteyiz."
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:45 Kaynak: AA
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, Güncel
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