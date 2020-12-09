Erciyes Üniversitesi Türkiye'de 3, Avrupa'da 142'nci "en çevreci üniversite" oldu - Son Dakika

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türkiye'deki üniversiteler arasında 3. sırada, dünya üniversiteleri arasında ise 142. sırada yer aldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında kurulan GreenMetric platformu, üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendirerek dünya çapında karşılaştırma yapıyor.

GreenMetric, üniversite yöneticilerinin ve paydaşlarının ilgisini çekerek küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım ile mücadeleye daha fazla dikkat gösterilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan GreenMetric sıralamasında ERÜ, 2019 yılı toplam puanını 6550'den 7175'e yükseltirken, atık kategorisinde 900'den 1200'e, ulaşım kategorisinde ise 1175'ten 1375'e, eğitim ve araştırma kategorisinde ise 1425'ten 1500'e yükseltti.

ERÜ, 922 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 142, Türkiye'de ise 3. çevreci üniversite oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ'nün öğrencilerine ve mensuplarına nezih ve yaşanılabilir ortamlar sunmak için yeşil kampüs, enerji tasarrufu ve çevre dostu uygulamalarının iyileştirilerek yaygınlaştırılması için de önemli faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

Çalış, bu çalışmalarda emeği bulunanlara teşekkür etti.