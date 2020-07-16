ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Online "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergi ve konseri - Son Dakika

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Online "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergi ve konseri

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında online sergi ve konser etkinliği düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında online sergi ve konser etkinliği düzenlendi.

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ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet çalışmalarından oluşan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne atfedilen sanal sergi ve konser etkinliği düzenlendi. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanatın dilinden demokrasi, milli birlik ve beraberlik kavramını evrensel bir ruhla işlediği sergi 31 Temmuz 2020 tarihine kadar online olarak ziyarete açık kalacak.


ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, sergi ve konser etkinliğine http://guzelsanat.erciyes.edu.tr/15-Temmuz adresinden ulaşılabileceğini söyledi.


Dekan Prof. Dr. Aygül Aykut, "Etkinlikle güzel sanatlar öğrencileri geleceğin inşasında üzerlerine düşen görevleri milli şuur ve beraberlik duygusuyla vatan ve milletin bütünlüğü için gururla yerine getirmektedir. Bizler dört yıl süren sanat eğitimi sürecinde öğrencilerimizle birlikte milli şuur bilincini yerelden evrensele taşımak ve yaymak amacındayız. Bu inançla topyekün millet olarak şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Online '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergi ve konseri - Son Dakika
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