ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 eğitim öğretim dönemi mezunlarını verdi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Marianne Molu Amfi'de gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Müge Oğuzkaya Artan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Müge Artan, törende yaptığı konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti.

Mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı dileyen Rektör Çalış ise "Bir sağlık çalışanı olarak meslek hayatınızda toplum sağlığını gözeten ve işini severek yapan bireyler olacağınızdan hiç şüphemiz yok. Alanlarınız ile ilgili bilgi ve teknolojideki değişmeleri takip etmeyi ve kendinizi her alanda geliştirmeyi asla ihmal etmeyin. Bunun yanında bireysel gelişiminizi iletişim becerilerinizi artırmak için de yaşamınız boyunca çalışmaya, araştırmaya, öğrenmeye ve okumaya devam edin. Çok çalışın ve mesleğinizi severek büyük bir özveri ile yapın. Bir sağlık çalışanı olarak herkese eşit ölçüde hiçbir ayrım yapmadan kaliteli sağlık hizmeti sunun." ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından dönem birincisi Merve Gönen mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.