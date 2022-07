ERÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 15. dönem mezunlarını verdi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Marianne Molu Amfi'de hukuk fakültesinden mezun olan 288 öğrenci için tören düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, burada yaptığı konuşmada, bölümünü başarıyla tamamlayıp mezun olan öğrencileri tebrik etti.

ERÜ'nün araştırma üniversiteleri arasında sekizinci sırada yer aldığını ve mezunlarının da iş dünyasında tercih edilen kişiler olduğunu aktaran Çalış, şunları kaydetti:

"Hakları güvence altına alan kurallar sisteminin olduğu hukuk alanında tarafsız ve alanında uzman birer hukukçu olacağınıza inancımız tamdır. Bu bağlamda doğruluk, dürüstlük, adalet ve eşitlik ilkesinden hiçbir zaman ayrılmayın ve ülke menfaatlerini her zaman ön planda tutun. Kuruluşunda bu yana her zaman adından övgü ile bahsedilen ve memnuniyet anketlerinde ilk onda yer alan Erciyes Üniversitesi'nin mezunu olmaktan her zaman gurur duyabilirsiniz. Mesleğinize severek, yapın ve her daim yeniliklere açık olun. Kendinizi geliştirin araştırın ve mesleğinizin etik kurallarına bağlı olun. Bu duygu düşüncelerle mezun olan öğrencilerimizi kutlar, bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim."

Fakülte birincisi Selcan Tayyar'ın konuşmasının ardından tören, mezun öğrencilere diploma ve plaket takdiminin ardından, tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene rektör yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, hukuk fakültesi dekanı Prof. Dr. Yunus Yoldaş, hayırsever iş insanı Faruk Molu ile akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.