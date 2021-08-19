ERÜ İlahiyat Fakültesinde mezuniyet heyecanı yaşandı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi 53. dönem mezunlarına törenle diplomalarını verildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen, İl Müftü Vekili Mehmet İzci ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, yaptığı konuşmada, öğrencilerin aldıkları ilahiyat eğitiminin, öncelikle kendilerine faydalı olması dileğinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise İslam'ın temel kaynaklarına hakim olan ve bilimsel bilgiyi temel alan genç mezunların, ülkelerine en iyi şekilde hizmet edeceğine inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Kendisinin de imam hatip lisesi mezunu olduğunu belirten Çalış, şunları kaydetti:

"Genç kuşakların dini eğitim alanında gerekli donanım ve dini bilgilere sahip olmaları için sizlere düşen görev büyük önem arz etmektedir. Şunu unutmayın ki sizler, fakültenizden aldığınız bilgi ve birikimler ile genç kuşaklara İslam'ı her alanıyla aktararak genç kuşaklarımızın rol modeli olacaksınız. Çok ulvi bir mesleğin mensubu olacaksınız ama aynı zamanda sorumluluğunuz ve yüklendiğiniz görev çok ama çok büyük, bunun idrakinde olacağınıza inancım tamdır. Dini bilgiyi çağın ihtiyaçları doğrultusunda anlayan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak ülkemizin 11 araştırma üniversitesi arasında yer alan saygın, köklü ve gelenekleri olan Erciyes Üniversitesinden mezun oluyorsunuz."

Konuşmaların ardından tören, mezun öğrencilere diploma ile plaket takdiminin ardından sona erdi.