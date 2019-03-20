Son Dakika Haberleri: Erü ile Kızılay Arasında Yös Hazırlık Kursu Protokolü İmzaladı

Erü ile Kızılay Arasında Yös Hazırlık Kursu Protokolü İmzaladı

11 dakika önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi arasında yabancı uyruklu ihtiyaç sahibi öğrenciler için YÖS Hazırlık Kursu Protokolü imzalandı.

Erü ile Kızılay Arasında Yös Hazırlık Kursu Protokolü İmzaladı, System.String[]
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi arasında yabancı uyruklu ihtiyaç sahibi öğrenciler için YÖS Hazırlık Kursu Protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen protokol imza töreninde, protokol metnine Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi adına Ali Orhan imza attı. Ekonomik durumu iyi olmayan yabancı uyruklu öğrencilere Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) hazırlık eğitimi sağlanmasının amaçlandığı protokol kapsamında; Kızılay bursun maddi giderlerini karşılayacak, Erciyes Üniversitesi ise kurs için yer temini yapacak.

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM)'de düzenlenecek kurs, 10 haftada 80 saatlik eğitimi içeriyor. Protokolden 150'si Suriye uyruklu olmak üzere, 30 ülkeden toplam 200 yabancı uyruklu öğrenci faydalanacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

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