ERÜ Kendi Maskesini Üretmeye Başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERÜ Kendi Maskesini Üretmeye Başladı - Son Dakika

ERÜ Kendi Maskesini Üretmeye Başladı

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'ndeki sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamak için cerrahi maske üretimine başladı.

ERÜ Kendi Maskesini Üretmeye Başladı, System.String[]

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'ndeki sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamak için cerrahi maske üretimine başladı.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde artan koruyucu maske talebi nedeniyle, talepte sıkıntı yaşanmaması amacıyla ERÜ sağlık personeli için maske üretimine başladı. Günlük bin adet maske üretimi gerçekleştirdiklerini belirten ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Tıp Fakültesi Hastanesi Terzihanesinde maske üretimine aralıksız devam edeceklerini söyledi.


Maske üretimini çok düşük bir maliyet ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Rektör Çalış, şunları kaydetti:


"Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak Avrupa ve Dünya'ya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında, bizlerde üniversite olarak gerekli tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. İlerleyen günlerde medikal üründe stokların azalma ihtimalini düşünerek, ihtiyacımız doğrultusunda maske üretimine başlamış bulunmaktayız. Hastanelerimizde günde yaklaşık olarak bin adet maske kullanılmaktadır. Bu bağlamda bizlerde olası bir maske sıkıntısı yaşamamak için çareyi cerrahi maskeyi üretmekte bulduk. Hastanemiz terzihanesinde, üretimine başlanan cerrahi maske ile sağlık personelimizin maske ihtiyacını karşılamaya başladık. Bu kapsamda günde yaklaşık bin adet maske üretebilmekteyiz. İhtiyaç durumuna göre bu sayıyı daha da arttırabiliriz."


Rektör Çalış, ayrıca yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitede hastaneler, fakülte binaları, araştırma merkezleri başta olmak üzere personel ve öğrencilerin ortak kullanım alanlarında gerekli dezenfekte çalışmalarının periyodik olarak devam ettiğini, akademik ve idari personele de yeni tip koronavirüse karşı alınabilecek önlemler konusunda eğitim faaliyetlerinin de sürdürüldüğünü sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:23 Kaynak: İHA

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