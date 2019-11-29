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ERÜ, Koç Spor Fest'e ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Erciyes Ünversitesi (ERÜ), Koç Holding'in üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan Türkiye'nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest'e ev sahipliği yapacak.

ERÜ, Koç Spor Fest'e ev sahipliği yapacak, System.String[]

Erciyes Ünversitesi (ERÜ), Koç Holding'in üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan Türkiye'nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest'e ev sahipliği yapacak.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ile Genel Sekreteri Erdoğan Çelebi, Koç Spor Fest etkinliği ile ilgili ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Koç Grubu ve Sportsnet yetkililerinin de katıldığı ziyarette, ERÜ'de gelecek yıl nisan ayında yapılması planlanan "Koç Spor Fest" etkinliklerinin programı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Koç Spor Fest düzenleme komitesinin rektörlük ziyaretinde, rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, genel sekreter Murat Yenisu ile sağlık kültür ve spor daire başkanı Metin Akgöbek de hazır bulundu.

Koç Holding, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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