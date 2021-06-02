Son dakika haberi! ERÜ'lü profesörün literatüre kazandırdığı teknik, prostat ameliyatlarında hekimlerin işini kolaylaştıracak - Son Dakika

Son dakika haberi! ERÜ'lü profesörün literatüre kazandırdığı teknik, prostat ameliyatlarında hekimlerin işini kolaylaştıracak

Son dakika haberler... Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, geliştirdiği ve tıp literatürüne giren teknikle, iyi huylu prostat büyümesi cerrahisinde kullanılan HoLEP yöntemini daha kolay öğrenilebilir ve uygulanabilir hale getirdi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, geliştirdiği ve tıp literatürüne giren teknikle, iyi huylu prostat büyümesi cerrahisinde kullanılan HoLEP yöntemini daha kolay öğrenilebilir ve uygulanabilir hale getirdi.

Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prostatın erkeklerde bulunan idrar kesesi ile idrar kanalı arasına yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir organ olduğunu söyledi.

Prostatın üreme fonksiyonlarına katkıda bulunduğunu ancak 40 yaşından sonra bu organın çeşitli nedenlerden dolayı büyümeye başladığını anlatan Demirtaş, bu büyümenin nedeninin tam olarak bilinmediğini belirtti.

Klinik olarak 50 yaşından sonra hastaların bu büyümeden dolayı sık idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma, en çok da gece idrara çıkma gibi rahatsızlıklar yaşadığını aktaran Demirtaş, "Uygun zamanda uygun tedavi uygulanmadığında prostat büyümesi böbrek yetmezliğine, diyalize kadar hastayı götürebiliyor. Hastaların deneyimli bir hekimden bilgi almaları, uygun tedaviyi zamanında almaları önemli." diye konuştu.

Prostatın zaman içinde ilerleyen bir hastalık olduğuna dikkati çeken Demirtaş, tedaviler yetersiz kalınca cerrahi yöntemlerin uygulandığını kaydetti.

Demirtaş, standart yöntemlerin açık ve kapalı ameliyat şeklinde olduğunu dile getirerek, "Kapalı ameliyatları daha çok elektrik yardımıyla yapıyorduk, lazer tedavisi çok fazla kullanılmıyordu. Günümüzde HoLEP denilen ve holmium lazerle yapılan kapalı prostat cerrahisi, büyük prostatlarla da uygulanabilmesinin avantajıyla açık cerrahiyi biraz daha azaltarak tüm işlemi endoskopik yapılabilir hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

HoLEP yöntemi kolay öğrenilebilir seviyeye indirildi

Demirtaş, yüksek teknoloji istemesi, öğrenme eğrisinin uzun ve karmaşık olmasından dolayı HoLEP'e hekimlerin mesafeli olduğunu, bu nedenle kendisinin "Demirtaş-Erciyes Enükleasyon Prostatektomi"ni tekniğini geliştirdiğini dile getirdi.

Demirtaş, bu tekniği, 1-4 Nisan 2021'de çevirim içi düzenlenen Ulusal Endoüroloji Kongresi'nde sunup kamuoyuna ve ürologlara anlattığını, tekniğin tıp literatürüne girdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İyi huylu prostat büyümesinde kullanılan yüksek teknoloji gerektiren ameliyat, özellikle Anadolu şehirlerinde başlangıç seviyesindeki hekimlerimiz için zorluk teşkil eden bir teknik. Bu tekniği hekim arkadaşlarımız için uygulanabilir, basit ve sistematik bir şekilde sıraladığımız aşamalarla kolaylaştırdık. Bizim tariflediğimiz teknik aslında bir HoLEP tekniği ancak günümüzde HoLEP tekniği holmium lazerle yapılan bir teknik. O yüzden her yerde bulunmuyor. Bizim tariflediğimiz teknikle, herhangi bir enerji kaynağıyla, iyi huylu prostat ameliyatlarında enükleasyon yöntemlerinin uygulanabileceğini gösterdik."

Demirtaş, bu yöntemi basamaklandırarak adım adım daha kolay öğrenilebilir hale getirdiklerini, öğrenmek isteyen hekimlere de Erciyes Üniversitesinin kapılarının açık olduğunu vurguladı.

HoLEP ile yapılan ameliyatın büyük prostatlara uygulanması, kapalı olması, hastanede yatışın kısa olması gibi avantajları olduğuna dikkati çeken Demirtaş, "Prostatın tamamı alındığı için ömür boyu tekrar riski çok çok düşük. Bunun yanında dezavantajı idrar kaçırma gibi bir durumla karşılaşılabiliyor. Genellikle idrar kaçırma bir yıl içinde düzeliyor." diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erciyes, Prostat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ERÜ'lü profesörün literatüre kazandırdığı teknik, prostat ameliyatlarında hekimlerin işini kolaylaştıracak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 12:49:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! ERÜ'lü profesörün literatüre kazandırdığı teknik, prostat ameliyatlarında hekimlerin işini kolaylaştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]