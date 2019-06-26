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ERÜ Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Mezunlarını Verdi

1 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi mezunlarını verdi.

ERÜ Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Mezunlarını Verdi, System.String[]
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi mezunlarını verdi. Program kapsamında 172 öğrenci mezun oldu.

15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ile Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Aslantaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Aslantaş, mezuniyet törenin açılış konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, Mimarlık Fakültesi'nin üniversitelerinin en köklü fakültelerinden birisi olduğunu söyledi.

Rektör Çalış, "Mimarlık Fakültemiz bizim araştırma üniversitesi olmamızda çok büyük katkısı olmuş bir fakültemizdir. Dünyanın ilk kuruluşundan bu yana birçok imparatorluklar, krallıklar gelip geçmiştir. Birçoğunun ismi unutulmuştur, ama onların sanatı yaşamıştır. Sizlerde aslında birer sanatkarsınız. Sizin üreteceğiniz eserler ülkemizin yurt dışında tanınması bakımından, geleceğimize aktarılan birer miras olarak, ülkemiz adına çok önemlidir. Mezun öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
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