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ERÜ'nün Milli Akademisyenleri Gençlere Taş Çıkartıyor

9 dakika önce

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak (40) ve Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan (37) ilerleyen yaşlarına rağmen halen aktif olarak sporculuk yaşantılarına devam ederek hem öğrencilerine hem sporcularına rol model oluyor.

ERÜ'nün Milli Akademisyenleri Gençlere Taş Çıkartıyor, System.String[]
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak (40) ve Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan (37) ilerleyen yaşlarına rağmen halen aktif olarak sporculuk yaşantılarına devam ederek hem öğrencilerine hem sporcularına rol model oluyor.

Ülkemizi yıllarca gururla temsil eden Milli Basketbolcu Hasan Aksoyak ve Milli jimnastikçi Hakan Akdoğan, geçtiğimiz günlerde Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Mezuniyet töreninde yapmış oldukları pota şov gösterisi ile mezun olan öğrencilere ve töreni izlemeye gelen velilere unutulmaz bir gün yaşattılar.

Öğretim Görevlisi ve Milli Basketbolcu Hasan AKSOYAK yaptığı değerlendirmede, "Gerek Ben Gerekse Hakan şuan kendi branşlarımızda en üst düzey antrenörlük belgesine sahip kişileriz. Yıllarca üst düzey sporculuk yaptık. Şuan halen antrenör, sporcu, kulüp başkanı, hakem ve benzeri görevlerde de aktif olarak branşımızda görev yapmaya ve sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Temel hedefimiz gençlerimize ve öğrencilerimize rol model olarak onların ileride iyi bir insan iyi bir sporcu iyi bir eğitimci olmaları için elimizden geleni yapmak. Bu yolda mümkün oldukça öğrenci ve sporcularımızla birlikte ortak etkinlik ve aktiviteler düzenleyerek onların uygulama sahasında da tecrübe kazanmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle yeni mezun olan öğrencilerimiz tebrik ediyor hayatlarında ve meslek yaşantılarında başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:07 Kaynak: İHA
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