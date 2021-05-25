ERÜ'nün Sempozyum Konsorsiyumunda Yer Aldığı 'I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu' Başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Erciyes Üniversitesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen 'I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile başladı.

Ankara ATO Congresium'da 'Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam' temasıyla gerçekleştirilen I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'na Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, akademisyenler ile davetliler katıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılış konuşmalarının ardından sempozyumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da davetlilere hitap etti.

Hitaplarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın da aralarında yer aldığı sempozyum yürütme kurulu üyeleri ile fotoğraf çektirdi. - KAYSERİ