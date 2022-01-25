ERÜ öğretim elemanlarının projesine birincilik ödülü - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü araştır görevlisi Dr. Fatma Uysal Çiloğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Ömer Aydın'ın sağlık alanındaki "Mikroçip ve Yapay Zeka Tabanlı Antimikrobiyal Direnç Çözümleri" projeleri Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ öğretim elemanlarının Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişim Amaçları'na yönelik çevre, gıda güvenliği, sağlık ve sibergüvenlik konularını kapsayan dünya genelinden 300'den fazla proje önerisi içerisinden sağlık alanında sundukları "Mikroçip ve Yapay Zeka Tabanlı Antimikrobiyal Direnç Çözümleri" ile "The Resillence Challange Award" projeleri birinci oldu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret eden Çiloğlu ve Aydın tıp alanının en iyi dergilerinden Lancet'te yayınlanan son çalışmaya göre 2019 yılında dünya genelinde 1,2 milyondan fazla insanın antibiyotik dirençli bakterilerden dolayı hayatını kaybettiğine dikkat çekerek projeleri hakkında bilgi verdi.

Çalış, Erciyes Üniversitesinin başarılı çalışmaları ile dünya genelinde adından söz ettiren saygın bir üniversite olduğunu belirterek, Çiloğlu ve Aydın'ı başarılarından dolayı tebrik etti.