Son Dakika Haberleri: Erü Öğretim Üyesine Tüba'dan Ödül

Erü Öğretim Üyesine Tüba'dan Ödül

13 dakika önce

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy'a, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü verildi.

Erü Öğretim Üyesine Tüba'dan Ödül, System.String[]
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy'a, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü verildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP ödülleri, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Bu kapsamda TÜBA 2018 yılı GEBİP Ödülüne layık görülen Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy'a ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından takdim edildi.

Doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı bilim insanlarını ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen TÜBA-GEDİP ödüllerine, bu yıl 23 farklı üniversiteden üstün başarılı 37 genç bilim insanı layık görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:13 Kaynak: AA

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