ERÜ, personelinin kullandığı maskeyi üretiyor - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerindeki sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamak için kurum terzileri tarafından günde yaklaşık bin maske üretiliyor.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, hastanedeki terzihanede maske ürettiklerini belirtti.

Maske üretimini çok düşük maliyet ile gerçekleştirdiklerini aktaran Çalış, şunları kaydetti:



"İlerleyen günlerde medikal üründe stokların azalma ihtimalini düşünerek, ihtiyacımız doğrultusunda maske üretimine başlamış bulunmaktayız. Hastanelerimizde günde yaklaşık bin maske kullanılmaktadır. Bu bağlamda bizler de olası sıkıntı yaşamamak için çareyi cerrahi maskeyi üretmekte bulduk. Hastanemiz terzihanesinde üretimine başlanan cerrahi maske ile sağlık personelimizin maske ihtiyacını karşılamaya başladık. Bu kapsamda günde yaklaşık bin maske üretebilmekteyiz. İhtiyaca göre bu sayıyı daha da arttırabiliriz."

Çalış, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitede hastaneler, fakülte binaları, araştırma merkezleri başta olmak üzere personel ve öğrencilerin ortak kullanım alanlarında gerekli dezenfeksiyon çalışmalarının periyodik olarak devam ettiğini bildirdi.

Çalış, akademik ve idari personele alınabilecek önlemler konusunda eğitim faaliyetlerinin de sürdürüldüğünü vurguladı.