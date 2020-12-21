ERÜ QS EECA 2021 sıralamasında en iyi 400 üniversite arasında 148. sırada yer aldı - Son Dakika

QS University Rankings tarafından gelişmekte olan Avrupa ülkelerini ve Orta Asya ülkelerini (Emerging Europe and Central Asia-EECA) kapsayan "En İyi İlk 400 Üniversite" araştırmasının sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Erciyes Üniversitesi(ERÜ) ilk 400 üniversite arasında 148. sırada yer alarak önemli bir başarı gösterdi. Türkiye sıralamasında ise ERÜ, tüm üniversiteler içerisinde 14. devlet üniversiteleri içerisinde ise 11. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

QS sıralama sistemi, EECA bölgesini kapsayan değerlendirmeleri için, bu bölgelerde İngilizce yayın yapma oranının düşük olması gerekçesiyle dünya üniversiteleri sıralamasına göre araştırma çıktılarına yönelik göstergelerin ağırlığını daha düşük tutmak ve yeni göstergeler tanımlamak suretiyle farklı bir yaklaşımı benimsiyor. Buna göre, QS tarafından gerçekleştirilen EECA sıralamasında kullanılan göstergeler, akademik saygınlık anketi sonuçları (%30), işveren saygınlık anketi sonuçları (%20), öğrenci-öğretim üyesi oranı (%10), öğretim üyesi başına yayın oranı (%10), uluslararası araştırma ağı (%10), web etkisi (%5), makale başına atıf oranı (%5), doktoralı öğretim üyesi oranı (%5), uluslararası öğrenci oranı (%2.5) ve uluslararası öğretim üyesi oranı (%2.5) olmak üzere 10 kategoride toplandı.

QS EECA Sıralama sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi'nin en iyi 400 üniversite arasında, makale başına atıf oranı bakımından 17. sırada, doktoralı personel oranı bakımından 74. sırada, web etkisi bakımından 89.sırada, öğretim üyesi başına makale oranı bakımından ise 92. sırada yer alarak özellikle araştırmaya dayalı göstergeler bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğu görüldü. - KAYSERİ