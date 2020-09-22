ERÜ Rektörü Çalış, Akademisyenler Tarafından Tasarlanan Hayvan Simülatörlerini İnceledi - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Veteriner Fakültesini ziyaret ederek, ERÜ Veteriner Fakültesi Akademisyenleri tarafından öğrencilerin teşhis ve tedavi becerilerini geliştirmek için polyester kumaş, kauçuk, çelik, silikon gibi malzemelerle tasarlanan sığır ve at simülatörlerini inceledi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler öncülüğünde ERÜ akademisyenleri tarafından öğrencilerin prosedürleri tam olarak uygulayabilmeleri ve el becerilerini geliştirmeleri için tasarlanan hayvan simülatörlerinde incelemelerde bulundu. Simülatörleri yakından inceleyen Rektör Çalış, Prof. Dr. Ayhan Düzler'den bilgiler aldı. Prof. Dr. Ayhan Düzler yaptığı açıklamada geliştirdikleri simülatörün öğrencilerin eğitim sürecini kolaylaştırdığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında Prof. Dr. Ayhan Düzler ve ekibini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Rektör Çalış, şunları kaydetti; "Bu simülatörlerimiz de istediğiniz zaman damara giriş yaparak kan alıp serum tedavisi yapılabiliyor. Canlı hayvanlarımızda olan kas hissini alarak o bölgeye iğne de yapılabiliyor. Öğrencilerimiz için müthiş bir beceri laboratuvarı haline gelmiş. Bu simülatörlerin dünyada bir tek şirket tarafından satışı yapılıyor. Şu anda üniversitemizde geliştirilmiş olan bu çalışma onların sattıklarından daha üstün bir vaziyette. Öğrenci becerileri için önemli bir çalışma. Ama diğer üniversitelerimize de örnek olacak ve diğer üniversitelerimizin ihtiyaçlarını giderecek de önemli bir çalışma bu. Teknoparkımız bünyesinde akademisyenlerimizin girişimi ile kurulan şirket vasıtası ile de ülkemizin milli gelirini artırmak için ihraç etme çalışmaları var. Öğrencilerimiz için bulunmaz bir fırsat. Uzaktan eğitimde hocalarımız online derslerinde bu simülatörleri de kullanacaklar. İnşallah öğrencilerimiz yüz yüze eğitime geldiklerinde de simülatörler üzerinde bizzat çalışma yapabilecekler. Prof. Dr. Ayhan Düzler ve ekibine teşekkür ediyorum."

Veteriner Fakültesi ziyaretinde Rektör Çalış'a ERÜ Genel Sekreteri Murat Yenisu da eşlik etti. - KAYSERİ