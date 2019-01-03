Erü Rektörü Çalış, Bakan Varank'ı Ziyaret Etti

Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış
'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
'ı ziyaret ettiği bildirildi.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Çalış, Erciyes Üniversitesi'ndeki aşı çalışmaları ile Erciyes Teknopark'taki üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerini anlattı.
Rektör Çalış, Erciyes Üniversitesi'nde Faz-1 çalışmaları başarıyla tamamlandıktan sonra diğer faz çalışmalarına geçilen Türkiye
'nin ilk milli aşısı Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı koruyucu aşı gibi birçok hastalıkta milli aşı geliştirme hedefleri olduğunu kaydetti.
"Kampüste Değil Sahada Üniversite" sloganı ile başlattıkları Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgeleri ile işbirliği çalışmalarında önemli yol aldıklarını belirten Çalış, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
'nde Teknopark kurarak üniversite-sanayi işbirliğinden çok daha faydalı işler çıkartacaklarına inandıklarını vurguladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank da Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi'nin yaptığı bilimsel çalışmaları ve aldığı başarıları memnuniyetle takip ettiklerini belirtti.