ERÜ Rektörü Çalış, bir yıllık faaliyetleri değerlendirdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ekim 2018- Eylül 2019 döneminde yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Üniversitede bulunan bir restoranda gerçekleştirilen ERÜ'nün "2019 Yılı Faaliyet Değerlendirme Basın Toplantısı"nda konuşan Rektör Prof. Dr. Çalış, sayılarla ERÜ, yönetim ilkeleri, eğitim-öğretimde katile ve uluslararasılaşma faaliyetleri, araştırma kapasitesi ve kalitenin arttırılmasına yönelik faaliyetler, topluma hizmet kapsamında yürütülen faaliyetler ve fiziksel altyapının geliştirilmesini yönelik faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

19 fakülte bulunan üniversitede 2 bin 241 akademisyenin görev yaptığını ifade eden Çalış, 52 bin 530 öğrencinin yanında, 2 bin 32 yabancı öğrenciye de eğitim verdiklerini söyledi.

ERÜ'nün iyi bir eğitim kurumu olma hedefini de koruyarak kendisine öncelikli olarak bir araştırma üniversitesi olmayı hedef olarak belirlediğini dile getiren Rektör Çalış, "Bu kapsamda üniversitemiz YÖK Başkanlığı tarafından belirlenen ülkemizdeki ilk 10 araştırma üniversitesinden biri olmayı başarmıştır." dedi.

Üniversitenin Kayseri sanayisi ile arasındaki üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, sanayicinin nitelikli problemlerinin tespit edilmesi, akademisyenlerin ürüne dönüşebilir hazır projelerinin gerçekleştirilmesi için "100 Talep 100 Program Projesi"ni başlattıklarına dikkat çeken Çalış, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'na ise 10 buluş ile katıldıklarını ve 9 madalya ile döndüklerini ifade etti.

Kongre merkezinin tamamlanma aşamasına geldiğini anlatan Çalış, "Mühendislik Fakültesi bölgesinde 260, çocuk acil bölgesinde 172 ve Edebiyat Fakültesi bölgesinde 273 araçlık üç yeni otopark düzenlemesi tamamlanmıştır. Merkez kampüs, Anayurt Bölgesi 15 Temmuz Nizamiyesi düzenlenerek hizmete alınma aşamasına getirilmiştir. Engelli dostu ve yeşil kampüs çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettirilmektedir. ERÜ, dünya üniversitelerini yeşil kampüs/yaşanabilir kampüs boyutunda değerlendiren GreenMetric 2018 sıralamasında ülkemiz üniversiteleri arasında 4. sırada yer almaktadır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ERÜ Rektörü Çalış ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Kayseri Gazeteciler Cemiyetine tahsis edilen tarihi bir konakta kurulacak ve kentin 109 yıllık basın tarihinin anlatılacağı Basın Müzesi'ne ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.