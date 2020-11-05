ERÜ Rektörü Çalış: Faz 2 çalışması da 2 ay sonra burada yapılacak - Son Dakika

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli ERUCOV-VAC inaktif aşısının önemine değinerek, "Burası Faz 1 çalışması gerçekleştiren merkezlerden biridir. Faz 2 çalışması da 2 ay sonra burada yapılacak. Ne kadar çok Covid-19'a karşı aşımız olursa o kadar iyidir" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli ERUCOV-VAC inaktif aşısıyla ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Bugün aşının ilk dozunun gönüllü Nazif Durna'ya uygulandığını belirten Çalış, "Erciyes Üniversitesi'nde Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayımızın daha önce piriklinik çalışması tamamlanmıştı. Bugün ise, artık klinik çalışmasına geçildi. 08.00 itibariyle bu kapsamda ilk gönüllümüze aşı uygulamasını gerçekleştirdik. Aşı adayının Faz 1 çalışması diğer bir klinik olan Erciyes Üniversitesine bağlı İyi Klinik Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezinde geliştirildi" diye konuştu.

'NE KADAR ÇOK COVİD-19 AŞIMIZ OLURSA O KADAR İYİ'

Faz 1 çalışmasının yapıldığını kaydeden Çalış, "Bu merkezin bir özelliği de, Türkiye'de birkaç tane bulunan ve uluslararası niteliğe sahip olan kliniklerden biridir. Bununla beraber burası Faz 1 çalışması gerçekleştiren merkezlerden biridir. Faz 2 çalışması da 2 ay sonra burada yapılacak. Ne kadar çok Covid-19'a karşı aşımız olursa o kadar iyidir. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. İnşallah en kısa sürede sonuca ulaşırız" ifadelerini kullandı.