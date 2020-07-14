ERÜ Rektörü Çalış'ın, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı - Son Dakika

ERÜ Rektörü Çalış'ın, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı


Mesajında birlik ve demokrasinin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.


Rektör Çalış, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"15 Temmuz 2016'da FETÖ/ PDY mensubu teröristlerin girişimi ile ülkemiz bir ihanet girişimi ile karşı karşıya gelmiştir. O gece hain terör örgütü mensuplarına meydanlarda aziz milletimiz, unutulmayacak bir ders vermiştir.


Şanlı tarihe sahip olan Türk Milleti, Çanakkale Zaferin de genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle herkesin cephelerde kendini siper ettiği gibi, 15 Temmuz gecesi de vatanı için birlik beraberlik içerisinde olmuş ve bağımsızlığı için canını seve seve vermeye tereddüt etmemiştir.


15 Temmuz günü tüm dünyaya bir kez daha ispat etmiştir ki milletimizin birliğine, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden FETÖ/PDY veya PKK, adı ne olursa olsun, kime hizmet ederse etsin, terör örgütü mensupları ve işbirlikçileri hiçbir zaman başarılı olamayacak, menfur emellerini asla gerçekleştiremeyecek ve bizleri Büyük Türkiye hedefimizden alıkoyamayacaktır.


15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 'Tek Devlet, Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet' inancı ile meydanlara inerek vatan topraklarına sahip çıkan aziz Türk Milleti'ni kimse bölmeye ve parçalamaya cesaret edemeyecektir.


Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele ederken canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor; gösterdiği büyük cesaret ve mücadeleden dolayı aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum." - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çalış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ERÜ Rektörü Çalış'ın, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Mesajı - Son Dakika

Son Dakika

16:20 Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:29 Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
16:20
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
15:29
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
15:18
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 17:01:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ERÜ Rektörü Çalış'ın, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]