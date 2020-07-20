ERÜ Rektörü Çalış, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Romalılar döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Kalesi içeresindeki Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden Çalış, Müze Müdür Vekili Hasan Elmaağaç ve müze araştırmacısı Hamdi Oktay'dan bilgi aldı.

Ziyaretinde Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri olan Kültepe'den çıkarılan çivi yazılı tabletler olmak üzere birçok tarihi eseri inceleyen Çalış, "Çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri, 6 bin yıllık tarihi ile kadim ve köklü bir kültür şehri." ifadelerini kullandı.

Rektör Çalış, ERÜ ile müze arasında bundan sonra her bakımdan yeni işbirliği imkanları sağlamak için önemli adımlar atacaklarını kaydetti.