Erü Rektörü Çalış'tan '10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler Günü' Mesajı
1 saat önce
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.
Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış
, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
' münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.
Rektör Çalış, mesajında, demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın ve gazetecilik mesleğinin sadece halkın haber alma özgürlüğüne katkı sağlamakla kalmayıp; kamuoyunu ilgilendiren sorunların çözümünde önemli rol üstlendiğini kaydetti.
Rektör Çalış, "Tarafsız, özgür ve ilkeli bir şekilde görevini yürüten, milletimizin ve devletimizin hassasiyetlerini ön planda tutan, basın etik kurallarına bağlı basın, toplumun kalkınması ve gelişimine de katkı vermektedir. O yüzden basınsız ve medyasız bir toplum düşünülemez. Biz basınımızı ve medyamızı önemsiyor ve sürekli yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan tüm gazetecilerin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü' kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:08 Kaynak: İHA
Erdoğan Duyurdu: Oy Kullanmak İçin İkametini Taşıyanlar İçin İçişleri Bakanlığı Harekete Geçecek
İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı
Sancaktepe'deki Terör Saldırısı Davasında Karar
Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor