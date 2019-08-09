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ERÜ Rektörü Çalış'tan Bayram Mesajı

54 dakika önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Çalış Prof. Dr. Mustafa Çalış Kurban bayramı nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı.

ERÜ Rektörü Çalış'tan Bayram Mesajı, System.String[]
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Çalış Prof. Dr. Mustafa Çalış Kurban bayramı nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Mustafa Çalış, yayımladığı bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrencilerim akademik ve idari kadromuzun değerli mensupları kıymetli Kayserili hemşerilerim. Bayramlar sevginin, şefkatin, merhametin ve dayanışmanın doruk noktasına ulaştığı günlerdir. Bizi birbirimize kardeş kılan yardımlaşma ve dayanışma ruhudur. Bu ruhun ebediyen devam etmesi dileği ile kurban bayramınızı tebrik ediyor ülkemize milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı yüce Allahtan niyaz ediyorum. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" - KAYSERİ
Mustafa Çalış, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:55 Kaynak: İHA
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