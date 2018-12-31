Son Dakika Haberleri: Erü Rektörü Çalış'tan "Yeni Yıl" Mesajı

Erü Rektörü Çalış'tan "Yeni Yıl" Mesajı

28 dakika önce

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yayımladığı yeni yıl mesajında huzur ve barış dolu bir yıl temennisinde bulundu.

Erü Rektörü Çalış'tan
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yayımladığı yeni yıl mesajında huzur ve barış dolu bir yıl temennisinde bulundu.

Rektör Çalış'ın, 2019 yılı mesajı şöyle:

"2018 yılını geride bırakıp yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılda ülkemizin tüm dünyada yükselen grafiğini kalıcı hale getirmek ve ülkemizi her alanda geliştirmek zorundayız. Bunun için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli ve daha çok özveride bulunmalıyız. Sadece İslam coğrafyasında değil, tüm dünyada barış ve huzurun tesis edilmesi adına güçlü bir Türkiye'ye her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu gerçeğini, asla göz ardı etmemeliyiz. Birlik ve beraberliğimizi perçinleştirerek, milli konulardaki hassasiyetlerimizi sürdürmeliyiz. Sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilerek, sonuna kadar sahip çıkmalıyız.

Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki! Biz, bir ve beraber oldukça güçlüyüz. Böyle olduğu sürece aşamayacağımız da hiçbir engel yoktur. Geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde şu anki görevimiz ve rolümüz ne olursa olsun, daha çok fedakarlıkta bulunacak ve daha çok çalışacağız.

Bu vesilelerle 2019 yılının tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diler, başta kurum çalışanlarımız olmak üzere, tüm Milletimizin yeni yılını kutlarım." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:28 Kaynak: İHA

Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi, Huzur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı Son Dakika! Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Doların Global Rezerv Paralar İçindeki Payı, Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi Mehmet Özhaseki, "Bunu Kimseyle Konuşmam" Deyip Yanına Gelen Aday Adayına Anket Sonuçlarını Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 10:56:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erü Rektörü Çalış'tan "Yeni Yıl" Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]