ERÜ Rektörü Çalış'tan 'yerli aşı' açıklaması: Antikorları yüzde 100 çıktı - Son Dakika

ERÜ Rektörü Çalış'tan 'yerli aşı' açıklaması: Antikorları yüzde 100 çıktı

27.05.2021 12:42
ERÜ Rektörü Çalış'tan 'yerli aşı' açıklaması: Antikorları yüzde 100 çıktı, System.String[]

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili, "Faz-2 sonuçları çok güzel çıktı.

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili, "Faz-2 sonuçları çok güzel çıktı. Aşı yapılan gruptaki gönüllülerimizin antikorları, yüzde 100 çıktı. Gönüllülerimizin hepsinde antikor oluştu" dedi.

ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti. Rektör Mustafa Çalış, ziyaretinde, ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen yerli aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çalış, Faz-2 çalışmalarının nisan ayında tamamlandığını belirterek, "Bu çalışmalar raporlandı. Faz-2 sonuçları gerçekten çok güzel çıktı. Aşı yapılan gruptaki gönüllülerimizin antikorları, yüzde 100 çıktı. Yani aşı yapılan gönüllülerimizin hepsinde antikor oluştu. Sadece antikor değil Faz-2 çalışmalarını gösteren çeşitli parametreler var. Tabi ki antikorun yüzde 100 çıkması çok önemli ama diğer etkinlik parametreleri de çok iyi çıktı. Bundan sonraki süreç, Faz-3 aşaması olacak. Faz-3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB koordine edecek. Bundan sonraki bilgilendirmeyi de onlar yapacaktır. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da zaten Faz-3 çalışmalarının başladığını ve eylül ayında yerli aşımızın kullanabileceğini ifade etmişlerdi" diye konuştu.

'KAYSERİ'DE FAZ-3 ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK'

Prof. Dr. Çalış, Faz-3 çalışmalarında ERÜ'nün de yer alacağını kaydederek, "Biz Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB ile sürekli istişare halindeyiz. Hocalarımız 2-3 günde bir online toplantılara katılıyor. Tabi orada daha büyük gönüllü üzerinde yapılacak. Belki 20-30 merkez olacak. Onu zaten Sağlık Bakanlığı takdir edecek. Onlar bu konuda bilgi vereceklerdir. Erciyes Üniversitesi olarak biz de o merkezlerden biri olacağız. Kayseri'de de Faz-3 çalışmaları devam edecek" dedi.


ERÜ Rektörü Çalış'tan 'yerli aşı' açıklaması: Antikorları yüzde 100 çıktı
ERÜ Rektörü Çalış'tan 'yerli aşı' açıklaması: Antikorları yüzde 100 çıktı

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Mustafa Çalış, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERÜ Rektörü Çalış'tan 'yerli aşı' açıklaması: Antikorları yüzde 100 çıktı - Son Dakika


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