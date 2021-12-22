Üye Girişi
ERÜ Rektörü Çalış, TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

ERÜ Rektörü Çalış, TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasını değerlendirdi Açıklaması

22.12.2021 16:04
ERÜ Rektörü Çalış, TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasını değerlendirdi Açıklaması

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde geliştirilen yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasının kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde geliştirilen yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasının kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Çalış, AA muhabirine, ERÜ ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC aşısının başarılı çalışmayla, kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen TURKOVAC aşısının İngiliz (Alfa) varyantına karşı etkili olduğunu daha önce yaptıkları çalışmayla ortaya koyduklarını anımsatan Çalış, ERÜ'nün projesiyle Özdarendeli ve ekibinin Delta varyantına yönelik de çalışma başlattığını, bu varyantın izole edilmesinde de başarı elde ettiklerini anlattı.

Çalış, aşı çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Büyük bir gurur yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi 1,5 yıldır TURKOVAC aşısında iyi bir çalışma yürütüyorduk. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ekibi ile çok büyük gayretler gösterdi. Preklinik çalışmadan Faz-2 ye kadar hepsi ERÜ'de yapıldı. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilkti. Aynı üniversitede bir aşının yapılması büyük bir gururdu. Faz-3 çalışmasını TÜSEB'e devrettik. Bu süreçte acil kullanım onayına başvuruldu. Biz de sabırsızlıkla bekliyorduk. Mutlu ve gururluyuz. Milli aşımız... Dünyada 6-7 ülkenin başardığı bir aşıyı ülkemiz de başarmış oldu. Bunun ardından daha nice aşılar gelecek. Aşı merkezimiz yapılıyor. Yeni aşı merkezimiz bittikten sonra nice aşıların Erciyes Üniversitesinden çıkacağını müjdeleyebiliriz."

Klinik aşamalarında aşının gönüllülere uygulandığını hatırlatan Çalış, aşının acil kullanımla tüm insanlıkla buluşacağına inandıklarını vurguladı.

"Delta varyantıyla ilgili daha geniş bir çalışma yapıyoruz"

Gece gündüz demeden geç saatlere kadar çalıştıklarını vurgulayan Çalış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşıya TURKOVAC isminin verilmesinden dolayı teşekkür etti.

Çalış, varyantlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Kamuoyuna daha önce duyurmuştuk, Alfa varyantına karşı etkili olduğunu transferik farelerde göstermiştik. Daha sonra Delta varyantıyla ilgili çalışmaların da yapıldığını duyurmuştuk. Delta varyantıyla ilgili çalışma devam ediyor. Transferik farelerin ikinci dozlaması da yapıldı ama bu bir süreçtir. Zaten biz Alfa varyantıyla ilgili 2-3 aylık bir süreçten sonra bir bilgi verebildik. Delta varyantıyla ilgili daha geniş bir çalışma yapıyoruz. Yani ön bilgiler var ama asıl tüm aşamalar bittikten sonra kamuoyuna bunu da duyuracağız."

"Hem aşı hem silah hem ilaç sanayisinde milli olmamız şart"

ERÜ'nün Türkiye'de 8. sırada yer alan bir araştırma üniversitesi olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Çalış, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz birçok aşamada, çalışmada, araştırmada varız. Zaten araştırma üniversitesinin misyonu da budur. Biraz önce bahsettiğim yeni aşı merkezimiz yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından bütçesi sağlanarak yapılıyor. Orada yapacağımız çok aşılar var. Hatta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Faz-1'i bitmişti ama Kovid-19 araya girince o çalışma bırakıldı ve Kovid-19'a yoğunlaşıldı. Bu aşı merkezimizin şöyle bir özelliği var, hiçbir yere ihtiyaç duymadan Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 gönüllülerinin dozlamasını da üretebileceğimiz bir tesis olacak. Herhangi bir aşının Faz-1, Faz-2 ve Faz-3'ünü bitirmiş olacağız ve ticarileşme aşamasını geçireceğiz. Ticarileşme aşamasında da herhangi bir şirkette veya Sağlık Bakanlığında veya başka bir kurumla biz aşımızı teslim edeceğiz. Tabii ki belli kurallar, protokol karşısında. Biz bunu başaracağız dedik ve dediğimiz oldu. Hem aşı hem silah hem ilaç sanayisinde milli olmamız şart, ERÜ olarak üzerimize düşeni yapacağız."

ERÜ Rektörü Çalış, TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasını değerlendirdi Açıklaması

TURKOVAC, Türkiye, Aşı, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ERÜ Rektörü Çalış, TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500
Kazıyı yapan bilim insanları önce kuşa benzetti ama gerçek bambaşka çıktı! Yumurtadan çıkarken donup kalmış Kazıyı yapan bilim insanları önce kuşa benzetti ama gerçek bambaşka çıktı! Yumurtadan çıkarken donup kalmış         
16:30
Şeytan lakaplı Rolf Buchholz 481 piercing'in özel hayatına etkisini anlattı: Hiç sorun olmuyor Şeytan lakaplı Rolf Buchholz 481 piercing'in özel hayatına etkisini anlattı: Hiç sorun olmuyor         
16:15
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38

Son Dakika Haberleri
16:29 Çin'de 66 milyon yıllık dinozor embriyosu bulundu!
16:15 Şeytan lakaplı Rolf Buchholz 481 piercing'in özel hayatına etkisini anlattı: Hiç sorun olmuyor
16:09 Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir
16:03 Türkiye'nin gündeminde yeni ekonomi modeli var! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi
15:54 Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar
15:52 "2485'ten geldim" diyen adam 25 Aralık'ı işaret etmişti! Yeni sözleri tüyler ürpertti
15:48 Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt
15:37 Fitch Rating raporu: Dolarizasyon düşüşü iyi ama Türk bankaları hala kırılgan
15:30 Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı
15:28 Kemal Kılıçdaroğlu: Bankalardaki mevduatın yüzde 66'sı döviz, çünkü vatandaş güvenmiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 16:39:58. #1.13#
SON DAKİKA: ERÜ Rektörü Çalış, TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement