ERÜ Rektörü Çalış, TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde geliştirilen yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasının kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Çalış, AA muhabirine, ERÜ ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC aşısının başarılı çalışmayla, kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen TURKOVAC aşısının İngiliz (Alfa) varyantına karşı etkili olduğunu daha önce yaptıkları çalışmayla ortaya koyduklarını anımsatan Çalış, ERÜ'nün projesiyle Özdarendeli ve ekibinin Delta varyantına yönelik de çalışma başlattığını, bu varyantın izole edilmesinde de başarı elde ettiklerini anlattı.

Çalış, aşı çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Büyük bir gurur yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi 1,5 yıldır TURKOVAC aşısında iyi bir çalışma yürütüyorduk. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ekibi ile çok büyük gayretler gösterdi. Preklinik çalışmadan Faz-2 ye kadar hepsi ERÜ'de yapıldı. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilkti. Aynı üniversitede bir aşının yapılması büyük bir gururdu. Faz-3 çalışmasını TÜSEB'e devrettik. Bu süreçte acil kullanım onayına başvuruldu. Biz de sabırsızlıkla bekliyorduk. Mutlu ve gururluyuz. Milli aşımız... Dünyada 6-7 ülkenin başardığı bir aşıyı ülkemiz de başarmış oldu. Bunun ardından daha nice aşılar gelecek. Aşı merkezimiz yapılıyor. Yeni aşı merkezimiz bittikten sonra nice aşıların Erciyes Üniversitesinden çıkacağını müjdeleyebiliriz."

Klinik aşamalarında aşının gönüllülere uygulandığını hatırlatan Çalış, aşının acil kullanımla tüm insanlıkla buluşacağına inandıklarını vurguladı.

"Delta varyantıyla ilgili daha geniş bir çalışma yapıyoruz"

Gece gündüz demeden geç saatlere kadar çalıştıklarını vurgulayan Çalış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşıya TURKOVAC isminin verilmesinden dolayı teşekkür etti.

Çalış, varyantlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Kamuoyuna daha önce duyurmuştuk, Alfa varyantına karşı etkili olduğunu transferik farelerde göstermiştik. Daha sonra Delta varyantıyla ilgili çalışmaların da yapıldığını duyurmuştuk. Delta varyantıyla ilgili çalışma devam ediyor. Transferik farelerin ikinci dozlaması da yapıldı ama bu bir süreçtir. Zaten biz Alfa varyantıyla ilgili 2-3 aylık bir süreçten sonra bir bilgi verebildik. Delta varyantıyla ilgili daha geniş bir çalışma yapıyoruz. Yani ön bilgiler var ama asıl tüm aşamalar bittikten sonra kamuoyuna bunu da duyuracağız."

"Hem aşı hem silah hem ilaç sanayisinde milli olmamız şart"

ERÜ'nün Türkiye'de 8. sırada yer alan bir araştırma üniversitesi olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Çalış, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz birçok aşamada, çalışmada, araştırmada varız. Zaten araştırma üniversitesinin misyonu da budur. Biraz önce bahsettiğim yeni aşı merkezimiz yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından bütçesi sağlanarak yapılıyor. Orada yapacağımız çok aşılar var. Hatta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Faz-1'i bitmişti ama Kovid-19 araya girince o çalışma bırakıldı ve Kovid-19'a yoğunlaşıldı. Bu aşı merkezimizin şöyle bir özelliği var, hiçbir yere ihtiyaç duymadan Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 gönüllülerinin dozlamasını da üretebileceğimiz bir tesis olacak. Herhangi bir aşının Faz-1, Faz-2 ve Faz-3'ünü bitirmiş olacağız ve ticarileşme aşamasını geçireceğiz. Ticarileşme aşamasında da herhangi bir şirkette veya Sağlık Bakanlığında veya başka bir kurumla biz aşımızı teslim edeceğiz. Tabii ki belli kurallar, protokol karşısında. Biz bunu başaracağız dedik ve dediğimiz oldu. Hem aşı hem silah hem ilaç sanayisinde milli olmamız şart, ERÜ olarak üzerimize düşeni yapacağız."