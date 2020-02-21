ERÜ Rektörü Çalış, Uluslararası Öğretim Üyeleri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERÜ Rektörü Çalış, Uluslararası Öğretim Üyeleri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

ERÜ Rektörü Çalış, Uluslararası Öğretim Üyeleri ile Bir Araya Geldi

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı tarafından üniversitede görevli uluslararası öğretim üyeleri ile tanışma toplantısı düzenlendi.

ERÜ Rektörü Çalış, Uluslararası Öğretim Üyeleri ile Bir Araya Geldi, System.String[]

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı tarafından üniversitede görevli uluslararası öğretim üyeleri ile tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, uluslararası öğretim üyelerinin talep ve isteklerini dinledi.


Genom ve Kök Hücre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Genom ve Kök Hücre Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul ve Dış İlişkiler Ofisi Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sümer Horuz ile uluslararası öğretim üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Dış İlişkiler Ofisi Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sümer Horuz, amaçlarının uluslararası öğretim üyeleri ile tanışıp, talepleri dinlemek olduğunu belirtti. Toplantıda uluslararası öğretim üyelerinin talep ve isteklerini dinleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında araştırma üniversitesi için uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısının önemli olduğunu söyledi. Rektör Çalış, "Biz birçok alanda şu anki konumumuzu masaya yatırıp, daha iyi bir hale nasıl gelebiliriz. Üniversitemizin çıtasını nasıl yükseltiriz, çabası içerisindeyiz. Araştırma üniversitesinde özellikle uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısı çok önemli. Bizler, bu sayıyı daha da artırmak istiyoruz. Tabi ki kaliteli öğretim üyeleri ile artırmak istiyoruz. YÖK'e göre artık yurt dışından bir öğretim üyesi gelecek ise, bu en azından doktora yapmış ve kendini kanıtlamış bir öğretim üyesi olması gerekmektedir. Bizim üniversitemizde dil konusundan dolayı daha çok edebiyat fakültesi ağırlıklı. Bu bağlamda, diğer bir amacımız da özellikle fen, teknoloji ve sağlık alanında da kaliteli uluslararası öğretim üyelerini üniversitemize kazandırmayı istiyoruz" dedi.


Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Mustafa Çalış, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
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