ERÜ Rektörü Çalış, uluslararası öğretim üyeleri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERÜ Rektörü Çalış, uluslararası öğretim üyeleri ile buluştu - Son Dakika

ERÜ Rektörü Çalış, uluslararası öğretim üyeleri ile buluştu

12 dakika önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı tarafından üniversitede görevli uluslararası öğretim üyeleri ile tanışma toplantısı düzenlendi.

ERÜ Rektörü Çalış, uluslararası öğretim üyeleri ile buluştu, System.String[]

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı tarafından üniversitede görevli uluslararası öğretim üyeleri ile tanışma toplantısı düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genom ve Kök Hücre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, uluslararası öğretim üyelerinin talep ve isteklerini dinledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dış İlişkiler Ofisi Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sümer Horuz, amaçlarının uluslararası öğretim üyeleri ile tanışıp taleplerini dinlemek olduğunu belirtti.

Araştırma üniversiteleri için uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısının önemli olduğunu ifade eden Rektör Çalış ise üniversitenin çıtasını yükseltmeye çabaladıklarını aktardı.

Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısını artırmak istediklerini anlatan Çalış, "Tabii ki kaliteli öğretim üyeleri ile artırmak istiyoruz. YÖK'e göre artık yurt dışından bir öğretim üyesi gelecek ise bu en azından doktora yapmış ve kendini kanıtlamış bir öğretim üyesi olmalı. Bu bağlamda, diğer bir amacımız da özellikle fen, teknoloji ve sağlık alanında da kaliteli uluslararası öğretim üyelerini üniversitemize kazandırmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Genom ve Kök Hücre Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul da katıldı.

Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelecek isimler belli oldu
Düğünlerde 'imitasyon' altın dönemi Son dakika: Ceren Damar Şenel davasında katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün saat 18.00'de Vladimir Putin ile görüşeceğiz

Son Dakika Haberleri
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir
14:57 Haftanın en rüküş ünlüsü sizce kim?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:18:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ERÜ Rektörü Çalış, uluslararası öğretim üyeleri ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]