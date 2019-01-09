Erü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış Açıklaması

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebeti ile Erciyes Teknopark'ın ev sahipliğinde, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile basın mensuplarına yönelik kahvaltı düzenlendi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebeti ile Erciyes Teknopark'ın ev sahipliğinde, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile basın mensuplarına yönelik kahvaltı düzenlendi.



Basın mensuplarına yönelik düzenlenen kahvaltıda açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite ve sanayi işbirliğinin önemine değinerek; "Geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile, TÜBİTAK başkanı ile bir görüşme yaptık. Biz göreve geldiğimizde hep şunu söyledik, 'sanayi-üniversite işbirlikleri' diye. Ama bu hep lafta kalıyor. Biz gerçekten icraata geçirmek istiyoruz. Geçen haftaki görüşmemizde yol kat ettik. 'Kampüste üniversite değil sahada üniversite istiyoruz' demiştik. OSB içerisinde bir kuluçka merkezi yapmayı planlıyoruz. Yaklaşık 8 milyon maliyetli bir kuluçka merkezi yapacağız. Bunun yarısını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan temin etmeye çalışacağız, bir kısmını da üniversite olarak biz karşılayacağız. Geri kalanı da OSB ve sanayi odası başkanımız ile sanayicilerimizle birlikte bunu yapacağız. En azından ilk adımı atmış olacağız. Gerçekten Teknoparkımızla övünüyoruz. Özellikle genç Teknoparklar içerisinde birinciliği, ikinciliği hiçbir zaman bırakmayan bir Teknopark'a sahibiz. Bu gerçekten bizim için çok önemli. Erciyes Üniversitesi; 10 araştırma üniversitelerinden bir tanesi. Ayrıca Kayseri'nin 4 üniversitesi içerisinde ağabey sayılacak bir kapasiteye sahip bir üniversite. Bunda da Teknoparkımızın önemi çok büyük. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerin oluşturulması ve bunları sanayiye kazandırılması açısından sanayi-üniversite işbirliğine çok önem verdiğimizi söylemiştim. Bunu hocalarımızla, sanayicilerimizle birlikte sahada yapacağız" dedi.



Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç ise, teknoparkların bölge ve ülkedeki teknolojik gelişmeye ve büyümeye destekleyici etkisinin önemli derecede arttığını belirterek, "Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi olarak biz de Kayseri ve çevresinde kısa zamanda önemli teknolojik gelişmelerin kaydedilmesinde etkin çalışmalar yürüten bölgenin en büyük, Türkiye'nin önde gelen teknoparkları arasında olan Erciyes Teknopark'ın ana ortağı ve yöneticisi durumundayız. Erciyes Teknopark'ta bugün itibariyle, faaliyet gösteren 230 teknoloji tabanlı Ar-Ge firmasının bünyesinde 1.085 kadar nitelikli personel çalışırken, 367 kadar Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülmektedir. Bölge kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 1.085 Ar-Ge Projesi ve 650 Milyon TL'yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaşmıştır. Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, 2018 yılında 34 üniversite-sanayi iş birliği projesine imza atmış, 12 patent başvurusu gerçekleştirmiş ve 2 lisans anlaşması gerçekleşmiştir. 2018 yılında Erciyes Teknopark'ta 69 teknoloji tabanlı akademisyen şirketi yer almıştır. Üniversitede üretilen bilginin toplum yararına teknolojik pratiğe aktarımı hususunda bu rakamların önemi büyüktür. Teknopark bünyesinde faaliyet göstermekte olan firmalarımızın daha da fazla büyümesi ve gelişmesine katkı yönünde bölgemizde yeni pilot üretim parkları oluşturarak bu alanlarımızı organize sanayi bölgelerine taşıyarak firmalarımızın güçlenmesini sağlayacağız. 2019 yılında inşaatına başlanacak tesiste girişimciler, teknopark ofis alanlarında gerçekleştirilmesi artık mümkün olamayacak boyuta ulaşan Ar-Ge projelerini yeni yapılacak bu tesiste ihtiyaçları kadar alan kullanarak gerçekleştirebilecek. Halihazırda 24 işlikli hangar tipi prefabrik bir seri üretim alanı projesini hayata geçirmek üzere ruhsat aşamasını tamamlamış durumdayız. Bu sayede teknoloji tabanlı girişimci firmalar, fiziksel ve alt yapısal yetersizlikler dolayısı ile erken aşamada teknopark dışına çıkmak zorunda kalmayacak. Öte yandan Mimarsinan OSB'ye yakın bir bölgede yeni bir alanın teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilmesi için çalışmaların sonuna gelindi. Yeni ilan edilecek bölgede, 'Teknoloji Tabanlı Büyük Ölçekli Prototip Geliştirme Tesisi' ölçeğinin de ötesine geçen ölçekteki teknoloji tabanlı çalışmalar için yer tahsis edilecek. Erciyes Teknopark, planladığı bu yapı sayesinde girişimcileri fikir aşamasından, büyük ölçekli prototip aşamasına kadar destekleyecek. Erciyes Teknopark olarak bölgemizde yeni kurulmaya başlayan ve sayısı hızlı bir şekilde artan Ar-Ge merkezlerinin başarılı projelere imza atması için de her türlü desteğe hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Bu kapsamda Ar-Ge merkezlerine katkı sağlamak adına personel eğitimi, proje yazım hizmeti ve vizyon geliştirme seminerleri şeklinde hizmetler sunmaktayız. Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak Kayseri ve ülke ekonomisine sağladığımız katkının daha da artması adına bilgiye dayalı ekonomiye geçmek durumunda olduğumuz bilinci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitemizin ticari değer taşıyan teknolojik bilgi ve patent üretmesi hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir. Erciyes Üniversitesi'ne ait toplam 47 patent başvurusu mevcut olup, bunlardan ikisi Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi vasıtası ile lisanslanmış, biri de devir yolu ile ticarileştirilmiştir. Bu ticarileştirme ile Türkiye'de ilk defa üniversite sahipliğindeki bir patentin devri gerçekleşmiş olmuştur. Bundan sonraki süreçte odak noktamız teknoloji portföyümüzde yer alan diğer patentlerimizi lisanslayarak bilginin ticari değere dönüşmesini sağlayabilmektir. Bunun haricinde Erciyes Teknopark çatısı altında kurulan Ettosoft Yazılım Kümesi ve Erciyes Teknopark Elektronik kümesi ile küme üyesi firmaların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirleyip, altyapılarını güçlendirme, ihracat kapasitelerini ve ticari etkinliklerini arttırma yönünde de etkin çalışmalar yürütüyoruz. Firmalarımızın ürünlerinin yurtdışı pazarlarına açılmasını sağlayarak benzer sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ile teknik ve ticari iş birliği geliştirmelerine imkan sağlıyoruz. Küme faaliyetleri dışında Erciyes Teknopark, 2020 yılına kadar Kayseri, Yozgat ve Sivas illeri adına Avrupa İşletmeler Ağı'nda yetkili temsilcilik noktası olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda bölgemizdeki işletmeleri, ağdaki diğer işletmeler ile eşleştirmekte ve yurtdışı pazarlara açılmalarını desteklemekteyiz. Erciyes Teknopark olarak bugüne kadar ilimizin ekonomisine önemli katkılar sağlamış durumdayız. Kayseri ekonomisine sağladığımız katkının daha da artması adına bilgiye dayalı ekonomiye geçmek zorunda olduğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da hem bölgemiz hem de ülkemiz adına örnek gösterilecek uygulamaları hayata geçirmek adına 2019 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.



Erciyes Teknopark A.Ş. Müdürü Bilgin Yazlık ise sunum eşliğinde Teknopark'ın şuandaki durumu ve gelecek hedefleri hakkında bilgiler vererek hedeflerinden bahsetti. Yazlık; "Şimdiye kadar 69 tane teknoloji tabanlı şirket kurdurduk, 79 tane patent başvurusu gerçekleştirdik. 3 tane de lisans anlaşmamız var. Sadece 2018 yılı için 516 kişiye eğitim verdik. 80 bin TL prototip fon desteği verdik. 421 iş fikrine ulaştık. Sadece SERA üzerinden kurulan şirket sayısı 8. 1 milyon 200 bin TL kamudan fon sağlandı. ERBAN'ın 14 tane yatırımcısı var, Türkiye'de 5. sıradayız. 12 girişimciden hisse taahhüdü aldık" ifadelerini kullandı.



Programa ayrıca Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile kentte görev yapan basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - KAYSERİ

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