ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Yayımladığı mesajında yeni yılı kutlayan Rektör Çalış, "Ülkemizin sayılı üniversitelerinden birisi olarak başarılarımız ile övünebileceğimiz bir yılı daha geride bırakıp, yeni bir yıla adım attığımız şu günlerde, 2020 yılında daha çok çalışarak araştırma kimliğimize değer katma gayreti ile çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isterim. Güçlü akademik kadromuz ile 2019'da olduğu gibi 2020 yılında da başta AR-GE ve teknolojik alanlarda olmak üzere bilimsel çalışmalarımızı daha da artırarak başarı çıtamızı yükseltmeye devam edeceğiz. Her fırsatta dile getirdiğimiz araştırma ve öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı ile geride bıraktığımız bir yılın ardından, yeni yılda da öğrencilerimizin her türlü sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinde destek vereceğiz. Ben bu vesileyle başta öğrencilerimiz olmak üzere, akademik ve idari personelimizin, hemşehrilerimizin ve tüm milletimizin yeni yılını kutlar, yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim" dedi. - KAYSERİ