ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'tan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'tan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Mesajı - Son Dakika

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'tan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Mesajı

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'tan

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, yayınladığı mesajında, şunları kaydetti:


"Dünyada kadına verilen değeri gösterme adına Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılında ilan edilen '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' büyük önem arz etmektedir. Aile unsurunun oluşmasını sağlayan cefakar kadınlarımız, Milli mücadele döneminde de vatanı için düşmana kendilerini siper etmişlerdir. Tarihten bugüne kadınlarımız her zaman zorluklara göğüs germiş vatanları ve aileleri için büyük çabalar sarf etmişlerdir. Günümüzde ise gerek bilimsel çalışmalarda gerek sanatta ve siyasette kadınlarımızın başarıları göz ardı edilemeyecek seviyelere ulaşması bizleri mutlu etmektedir. Hayatları boyunca vefakar olan kadınlarımız sadece 8 Mart'ta değil, hayatımızın her anında hatırlamamız gerektiğini unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit annelerimiz olmak üzere, hayatımızın her anında yanımızda olarak, üzerimizdeki emeklerini hiçe sayamayacağımız tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." - KAYSERİ

Dünya Kadınlar Günü, Mustafa Çalış, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:56 Kaynak: İHA
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