ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı - Son Dakika
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ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı

30.06.2022 15:27
ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı mezunlarını verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı mezunlarını verdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, fakülte bahçesindeki törende, mezun 316 öğrenciyi kutladığı bildirdi.

Hayatın olmazsa olmazı sporun yaygınlaştırılmasında mezun öğrencilere büyük görevler düştüğünü belirten Çalış, "Milli değerlere sahip ve spor ahlakıyla yetişen bireyler olarak bugün ülkemizin en köklü ve saygın üniversitesi Erciyes Üniversitesinden mezun oluyorsunuz. Alanlarında uzmanlaşmış birer antrenör, birer eğitimci veya birer spor yöneticisi olarak eğitim verirken, çalışmaktan, doğruluk ve dürüstlükten hiçbir zaman taviz vermeyeceğinize inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Çalış, konuşmanın ardından mezun öğrencilere diplomalarını verdi.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Unur, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, akademisyenler ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Çalış, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı - Son Dakika

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